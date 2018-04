Afores, sin riesgo por inversión en aeropuerto

México.- Economistas externaron posturas encontradas respecto a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (candidato a la Presidencia de la República por la coalición formada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social) sobre la posible cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), según las declaraciones del candidato de izquierda.

Por ejemplo, el economista Rafael Quintero Sandoval recordó que las inversiones de las administradoras de fondos para el retiro (afores) siempre conllevan un riesgo: «Las inversiones no siempre son garantizadas a dar buenos resultados. Por ejemplo, Pensionissste, hace algunos años, invirtió en la empresa ICA, y perdieron muchos millones de pesos. La intención es buena, pero no puedes certificar a futuro un beneficio para las personas», abundó.

Imagen especial/EL DEBATE

El asesor financiero agregó que los derechohabientes regularmente desconocen en qué invierten las afores, por lo que instó a la ciudadanía a conocer detalladamente estos instrumentos: «Dentro de los nuevos estados de cuenta se puede ver una estadística de cuánto se invierte a renta variable, en renta gubernamental a largo plazo y cuánto se invierte en bolsa. Cada afore invierte en lo que cree conveniente que podría ser de ganancia para los trabajadores o a las personas que están afiliadas con ellos; sin embargo, esto no garantiza que sea benéfico», aceptó el experto.

Afores involucradas

En este sentido, Rafael Quintero especificó que Pensionissste pertenece al gobierno federal; Profuturo GNP a Alberto Baillères González (empresario y presidente de Grupo Bal) y XXI-Banorte, una de las afores que más afiliados tiene en el país.

«Tampoco está determinado que se haya invitado a las demás administradoras de afore, es algo que todavía no conocemos. Hay muchas especulaciones respecto al tema, no solamente por hablar del hecho de la construcción y de que las administradoras tengan participación o no, pero también se puede pensar. Mucha gente ha mencionado, que si Andrés Manuel López Obrador cancela, dichas administradoras tendrán pérdidas. XXI-Banorte tiene muchísima gente y perdería mucha gente afiliada, están generando una psicosis. Por otra parte, podríamos decir que es una estrategia en contra de López Obrador», sostuvo.

Andrés Manuel López Obrador. AFP

Igualmente, Rajid Luna Cruz, economista y politólogo, aceptó que el aeródromo se traduciría en fuentes de empleo para el centro del país durante y después del proceso de obra: «Se presume que será uno de los aeropuertos más grandes y modernos del mundo. De ser así, para las necesidades que tiene la Ciudad de México, para los que han ido en avión, comentan que lo tienen hasta cuarenta minutos en el aire porque no pueden aterrizar por la demanda que tiene el mismo. Sí es viable, sí es necesario», finalizó.

Respaldo

En este tenor, Luna Cruz recordó que el dinero de las afores está garantizado por las instituciones de banca para su oportuno resguardo y rendimientos, por lo que descartó que se pierda parte del capital de los contribuyentes por la cimentación del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México: «No representa ningún peligro para los que somos ahorradores del afore, y es precisamente con lo que quieren jugar, quieren hacer que la gente piense que le van a robar el dinero. El dinero que uno guarda en los bancos no se lo quedan ellos, lo reutiliza, lo presta; esa inversión es un préstamo que la banca le otorga al gobierno y que viene a partir de los ahorradores. Sin embargo, ese dinero sigue perteneciendo a los ahorradores porque es un contrato empresarial que tiene el ahorrador con la banca», planteó Cruz.

El académico explicó que las empresas receptoras de afores pueden decidir de manera independiente su inversión, por lo que están obligadas a responder a la ciudadanía cuando solicite su efectivo: «Al ahorrador no lo afecta en nada, tiene un contrato legal donde estipula el respaldo para el ahorrador. Lo que quieren es hacer pensar a la población que ese dinero se lo robarán, quieren jugar con las formas. El dinero lo agarraron para construir, pero no corre ningún peligro el ahorrador, porque para eso ya está un contrato preestablecido por la banca», finalizó Rajid Luna Cruz.

La obra

Jorge Sánchez Sandoval, doctor en Ciencias Sociales, también advirtió un manejo electoral en el tema del NAICM por parte del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en favor del candidato de la coalición Todos por México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México), que encabeza José Antonio Meade Kuribreña: «Lo presentan como la panacea definitiva del problema del desempleo, y me parece que no. Lo único que sucede con todas las obras que ha emprendido este gobierno son grandes negocios para la familia revolucionaria institucional, reiteró Sandoval.

El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS advirtió «un enorme hoyo de corrupción que tiene que investigarse».

Construcción del NAIM. Foto: Reforma

En cuanto a la parte técnica, Sánchez Sandoval advirtió que la zona donde se levantará el NAICM es en el lago de Texcoco, un espacio donde los hundimientos son constantes y frecuentes: «Las consecuencias de los temblores en la Ciudad de México se dan en los lugares que formaban parte del lago de Texcoco, ahí es donde se cayeron los edificios. El NAICMlo comenzaron tarde, con las elecciones están asustados porque no se ha logrado el despegue de la obra, y alguno de los candidatos, Andrés Manuel López Obrador, está criticando desde el origen de la obra y las consecuencias que esto tendrá desde el punto de vista del suelo».

Asimismo, el profesor de la Universidad Autónoma de Occidente reiteró que en la eventual cancelación de la obra no pasará nada: «En París se congeló la obra de un aeropuerto y se le devolvieron las tierras a los dueños. Se puede continuar con el planteamiento, pero en otro lugar más idóneo, siempre y cuando se tenga mejor transparencia, mejor manejo administrativo».

Por último, Sánchez planteó que «está de por medio el dinero de las personas que están por jubilarse o que ya lo hicieron», argumentó Sánchez: «Hay un mal manejo de los recursos públicos, que son intocables. Son las afores mismas las que deben de buscar financiamiento en instrumentos seguros, y nada, que lo toman directamente para una obra; es delicado el asunto», concluyó el exdirector de la Unidad Académica de Negocios de Los Mochis de la UAS.

Claroscuros

Finalmente, Alberto Sergio Calderón Tenorio, jefe de la carrera de Ciencias Políticas en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Políticas de la UASen la zona norte, coincidió en que la construcción del NAICM no es idónea, por lo que razonó las diversas desconfianzas generadas en torno al proyecto, aunque estimó potenciales consecuencias en la cancelación: «El no permitir el aeropuerto, desde el punto de vista financiero y político, esa inversión asusta a los empresarios que tienen dinero ahí; tiene claroscuros. Hay un candidato que propone dictámenes técnicos: si es viable, adelante; y si se detiene, ahuyentará capitales importantes», expuso Calderón.

El docente precisó que negar la construcción revelaría «actos de corrupción muy grandes, muy escandalosos», lo cual también alejaría a la iniciativa privada.

«Tanto en el aspecto técnico, financiero, económico hay claroscuros en ambas decisiones», aseveró Calderón Tenorio.

Para entender...

AMLO asegura que respetará a inversionistas del NAICM

El 12 de marzo del 2018, el candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje de confianza y tranquilidad a los inversionistas que participan en el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) para que no haya nerviosismo.

«Se van a respetar los contratos, al igual que los bonos que los inversionistas adquirieron al inicio de la construcción de la obra», señaló AMLO. Lo único que cambiaría sería el volumen de obra, el cual ampara sus contratos, lo cual no se realizará en Texcoco, sino en la base militar aérea de Santa Lucía, donde se prevé la construcción de dos pistas para resolver la problemática de saturación que presenta el aeropuerto Benito Juárez», dijo el candidato presidencial, señala lo publicado originalmente en Excélsior.