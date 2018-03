¿Peña Nieto y su gabinete emprenden 'guerra' contra AMLO?

México.- El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, arremetieron, por separado, contra el candidato puntero de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, esto tras la posición reiterada del aspirante moreista de revisar la reforma energética y cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Cancelar la reforma energética es, prácticamente, condenar a la desaparición las inversiones que hoy demandan certeza, pues hoy se han comprometido ya hacia los próximos años del orden de 200 mil millones de dólares, que no se hubiesen comprometido ni estuvieran hoy pactadas ni contratadas, si no hubiese habido la reforma energética", advirtió el Ejecutivo.

A su vez y de acuerdo con información de Proceso, se detatalló que Gerardo Ruiz Esparza dijo que “lo que puedo decir es que, sin duda hay, vamos a decir, un respaldo social por la gran cantidad de empleos que se están generando, un respaldo financiero, porque hay créditos internacionales ya contratados a través de bonos verdes, y hay un gran número de empresas que están participando, casi 300 empresas, y este año va a superar las 300 empresas".

Miguel Ángel Mancera expresó, que “el proyecto del nuevo aeropuerto es un proyecto indispensable, es un proyecto urgente para la Ciudad de México”.

Ayer, el abanderado priista, José Antonio Meade, aseguró que las propuestas de su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le provocan pesadillas.

"Me dejaron sin dormir... por lo menos me dieron pesadillas", dijo.

Me preocupa esta desubicación personal en términos de su visión, me preocupan todas y cada una de sus propuestas, la verdad es un tema que genuinamente me preocupa en términos del País.