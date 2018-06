Amalia García, fundadora del PRD, abandona las filas del partido

Ciudad de México.- Amalia García, fundadora del PRD y ex Gobernadora de Zacatecas, abandonó las filas del partido al considerar que éste se desdibujó ideológicamente al postular a Ricardo Anaya, impulsor de la reforma energética, como candidato a la Presidencia de la República.

En una carta entregada al dirigente del PRD, Manuel Granados, recalcó que la mayor parte de los fundadores del partido, como Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, así como distintos militantes, han abandonado dicha fuerza política decepcionados o echados a un lado.

"Estimado presidente, en los últimos meses he hecho una reflexión de fondo y en congruencia con mis convicciones he tomado la decisión de renunciar a mi militancia en el PRD conservando mi gran afecto a muchos militantes honorables y amigos que permanecen en él", escribió Amalia García, ex Gobernadora de Zacatecas.

"Mantengo, al mismo tiempo, mi compromiso con las causas y la lucha por los derechos que he abrazado como mujer de izquierda y feminista: a favor de la inclusión, las libertades individuales, la democracia y justicia social, y continuaré defendiendo dichas causas desde la sociedad civil".

En su misiva, García lamentó que los objetivos y valores que le dieron autoridad y cohesión al PRD se desdibujaron y fueron sustituidos por intereses personales y los acuerdos fueron sustituidos por reparto de cuotas.

Criticó que Anaya, el actual candidato del partido, atropellando el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, aprobó la reforma energética, la cual fue considerada por los panistas como un "triunfo moral del PAN".

"Me resulta inadmisible que se propongan constituir un Gobierno con quien fue partícipe relevante en ese golpe a nuestro País, y que su participación no haya sido parte del análisis en el momento de la decisión sobre la candidatura a la Presidencia de la República", recriminó García, quien fue Secretaria del Trabajo de la Ciudad de México en la Administración de Miguel Ángel Mancera.