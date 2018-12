AMLO agredece el respaldo de senadores morenistas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores de Morena su respaldo y comportamiento durante su toma de posesión el 1 de diciembre.

El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, subió a su Twitter un video en el que aparece con el tabasqueño en Palacio Nacional.

"Ese apoyo sí se ve", dice López Obrador en la grabación.

Manifestó que el apoyo brindado en la sesión donde recibió la Banda Presidencial en la Cámara de Diputados fue fraterno, sincero y solidario.

Me reuní con el presidente @lopezobrador_, quien expresó su reconocimiento a las legisladoras y los legisladores por el apoyo y trato ejemplar que mostraron mis compañeras y compañeros del @senadomexicano durante la #TomaDeProtesta. pic.twitter.com/BSVJBp4gXS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 4 de diciembre de 2018

"Por la manera en que me respaldaron, no sólo con los aplausos y con el afecto, con el cariño, sino con el comportamiento, que fue ejemplar: mucha, mucha, urbanidad política. Lo cortés no quita lo valiente", expuso.

López Obrador reconoció la independencia del Poder Legislativo, pero dijo que el Ejecutivo federal junto con los legisladores de Morena forman parte de un mismo movimiento.

"Y buscamos la transformación del país", sostuvo.

Desde Palacio Nacional, el presidente envió un saludo a quienes legislan desde la Cámara alta.

"Quiero aprovechar para enviarles a los senadores, mujeres, hombres del Senado, de nuestro movimiento, senadoras y senadores, mi agradecimiento sincero por el apoyo, por el respaldo que me han dado", expresó.

Con información de Reforma.