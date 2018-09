López Obrador destinará 10 mmdp a 15 ciudades fronterizas

Ciudad de México.- El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció un programa para detonar desarrollo en 15 ciudades fronterizas, del centro y del sureste del País con altos índices de marginación y violencia.

Las ciudades contempladas para este programa son: San Luis Río Colorado, Sonora; Tijuana, Baja California; Matamoros, Tamaulipas; Acuña, Coahuila; Juárez, Chihuahua, en la frontera norte.

En el Valle de México y Zona Metropolitana están Nicolás Romero, Chimalhuacán, Texcoco, Chalco y Cuautitlán Izcalli, todas en el Estado de México.

En cuanto a las ciudades turísticas se contempla Acapulco de Juárez, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Bahía de Banderas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco y Solidaridad, Quintana Roo.

A dicho plan de desarrollo urbano y vivienda se destinarán 10 mil millones de pesos.

El morenista indicó que planteó ese programa a los 12 Gobernadores con los que se reunió hoy en privado.

López Obrador dijo que, en el caso de las ciudades turísticas, se busca reducir las brechas de desigualdad.

No queremos los contrastes, que duelen, que indignan, que hay hoteles de gran turismo en ciudades del Caribe y del Pacífico y al mismo tiempo hay colonias donde no hay agua, no hay drenaje, no hay servicios públicos, hay mucha pobreza, inseguridad, violencia.