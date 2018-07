Piden que López Obrador se quede en la Colonia Roma

Ciudad de México.- Junto a la oficina de Andrés Manuel López Obrador, en Chihuahua 216, en la Colonia Roma, el cruce vial amaneció pintado de blanco, la fila para entregar currículums y solicitudes al próximo Presidente hoy estuvo más corta, pero fuera de eso en esa zona hay cosas que aún no cambian.

El vecino del número 228, el abogado Gildardo García Velasco, por ejemplo, se formó también en la puerta de las peticiones para decir que por qué Lopez Obrador no mueve sus nuevas influencias y hace que, por fin, pase el camión recolector de basura.

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

"Ahora que es San López Obrador, benefactor de todo mundo, debería de ayudarnos a que vengan a recogernos la basura, es para beneficio de todos los que aquí vivimos", dijo en la entrada a las oficinas de AMLO, quien hoy disfruta de su último día de vacaciones durante el periodo de transición.

Leticia Ramírez, una de las encargadas de recibir los cientos de currículum y peticiones que llegan a diario, le respondió que sí, que con mucho gusto, que le pasaba el mensaje, pero que recordara que su Gobierno comenzará apenas el 1 de diciembre, mientras que el vecino calificó como mágico lo que por ahora pasa en su calle.

"Esto es mágico, ya pusieron el semáforo, pintaron los pasos cebra y limpiaron las coladeras, nosotros llevábamos 20 años pidiéndole a la Delegación que nos ayudara, y jamás respondía nada, yo en 2016 fui a quejarme con quien será el nuevo coordinador de los senadores de Morena (Ricardo Monreal, ex delegado en la Cuauhtémoc) y nunca me hizo caso, pero ahora que llegó San López Obrador, a ver si esto se resuelve", dijo en entrevista.

Andrés Manuel López Obrador. Foto AP

Quedan pendientes, dijo, que retiren a los vendedores ambulantes, que pongan iluminación a la calle y que ordenen los cables que lucen enredados entre las copas de los árboles.

En tanto, el paso cebra de la esquina de Chihuahua y Monterrey, que estrenó semáforo hasta que López Obrador ganó la elección, cambio de amarillo a blanco.

El sábado el paso peatonal fue pintado de amarillo y ya hoy fue recubierto de blanco, casi fosforescente, para que brille en la noche, aunque al paco tiempo la pintura comenzó a desprenderse por el paso de los vehículos.

Dos camiones de desazolve concluyeron sus trabajos en las coladeras frente a las oficinas de López Obrador y trabajan ahora en el cruce, mientras unos técnicos comenzaron a meter una cámara al drenaje para identificar las posibles fallas en el subsuelo.

Toda esta atención casi instantánea de parte de la Delegación y del Gobierno de la Ciudad ha sorprendido a la mayoría de los vecinos, y algunos como Dolores Arenas, de Guanajuato 226, llegaron también a hacer sus peticiones y pedir que López Obrador no abandone la colonia.

"Ojalá que Andrés se quede a vivir aquí, porque ya pusieron semáforo en el cruce, ya lo dejan que se arme el tiradero de basura que se formaba en Chihuahua y Tonalá, pero los camiones de basura pasan y no tocan la campana, el edificio donde vivo quedó dañado por el sismo y la alarma del sismo de la esquina desde febrero ya no suena, hoy en la mañana no sonó y nos escapamos por la alarma de un escuela que está en la esquina", contó Arenas en entrevista.

Caminó cuadra y media para pedirle a López Obrador una beca para su hijo Ángel Nicolas, de 11 años, y apoyo para sus dos sobrinos que van a competir en caminata.

Una docena de vecinos también llegaron a la oficina a protestar contra los ductos de gas natural en la Colonia Roma.

"Aquí junto se hizo un socavón una vez y se llevaron 95 pipas de material para rellenarlo, imagínese nada más, el suelo se hunde, y siguen dando permisos para meter tuberías y sin los estudios de suelo después del temblor del año pasado", dijo Virginia Caviglia.

Ojalá que siga viviendo aquí, para que nos atiendan, no pondrán en peligro la integridad de un Presidente.

Frente a la fila de solicitantes, donde lo mismo hay campesinos que piden apoyos para sus cosechas, administradores que se adaptan "a lo que sea", desempleados sin finiquito, los manifestantes contra el gas natural desplegaron lonas y se fueron cuando, aseguraron, obtuvieron la promesa de que un funcionario de la Ciudad los atenderá.

Quizá tuvieron suerte, pues en la fila de peticiones, que hoy lució muy corta pero constante, la respuesta por ahora es que se tomarán en cuenta las solicitudes, pero no se quieren crear falsas expectativas.