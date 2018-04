"Van a seguir con la guerra sucia, pero ya no les funciona"

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se autodescribió en Chalco, Estado de México, como un apalaeado de la política que, con tres elecciones a cuestas, ya no le afectan ataques como los que recibió ayer en el primer debate presidencial.

"Estamos bastante apaleados", dijo en su segundo evento en esta entidad, "ya sabemos cómo enfrentar a la mafia del poder, pero saben qué: ya se les mojó la pólvora".

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

Contrario a afectarle, el abanderado de Morena-PES-PT afirmó que el debate le provocó sumar puntos en la ventaja que muestran diversas encuestas del País, respecto de los otros cuatro candidatos.

La explicación de que ayer no respondiera a los ataques de sus contrincantes la adjudicó a que sus asesores y la ciudadanía en general le recomienda no engancharse, no responder y, al contrario, reírse de lo que le dicen.

Nos fue bien ayer y van a seguir con la guerra sucia, nada más que ya nada les funcionar. Ahí vamos a seguir despacito, poco a poquito, siguiendo los consejos de la gente.

La visión del morenista es que en los próximos días se dé la unión PRI-PAN para tratar de restarle puntos a su campaña como, dijo, se ha hecho en 2006 y 2012.

Están nerviosos, van a querer juntarse en contra nuestra, ya están los de la mafia del poder en esa operación.

"Que vayan declinando, que se vayan bajando algunos candidatos para que quede nada más uno de la mafia apoye a uno, ese sea el que se impulse", dijo el ex Jefe de Gobierno capitalino en compañía de otros candidatos a funciones federales y locales.

La gira de López Obrador continuará más tarde en Valle de Chalco y mañana en Nicolás Romero, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, todos municipios del Estado de México.