Senadores exigen a López Obrador respetar a IP

Ciudad de México.- Senadores de diversas corrientes políticas lanzaron un exhorto al candidato morenista Andrés López Obrador para que se conduzca con respeto hacia el gremio empresarial, al aseverar que las descalificaciones no abonan a la democracia, ni a un ambiente electoral pacífico.

Legisladores externaron a REFORMA que, aunque estos señalamientos a empresarios son parte de la estrategia del tabasqueño, él -como figura pública- debe evitar denotaciones hacia industriales con frases como "IP no quiere dejar de robar" y calificativos como ladrones o manipuladores.

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en la Cámara alta, aplaudió la actitud de empresarios, quienes han alzado la voz para defender su derecho a la libertad de expresión.

"Me parece que López Obrador juega un poquito con el score y lo que busca es, sabiendo que se le acerca Ricardo Anaya, tratar de ligar como si fuera lo que él ha denominado el PRI-AN, el rechazo que tiene el PRI en buena parte de la población, sumárselo a Ricardo Anaya y me parece que esta es una clásica jugada de él que inventa complóts", expuso Larios.

Me parece que han tomado una decisión bastante razonable. Todos los mexicanos, independientemente de quienes participamos en partidos políticos o no, tenemos que cuidar la armonía en el País.

"Si seguimos en este tema de descalificaciones de personas como lo ha hecho López Obrador, si seguimos sembrando el encono, la división, si estos sentimientos negativos empiezan a sembrarse en el pueblo mexicano, me parece que todo el País va a sufrir, independiente del resultado. Me parece que no es prudente. Yo llamaría al respeto a las personas".

En tanto, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara alta, Luis Sánchez, consideró que esta actitud del morenista, podría afectar no sólo a empresarios.

"No hay respeto. Creo que esa es una grande preocupación ya y no sólo para los empresarios, también debe ser para los trabajadores, porque una embestida en contra de los empresarios, así como la están dibujando en Morena, por supuesto que va a traer repercusiones a los grandes potentados mexicanos, sino a los trabajadores", apuntó Sánchez.

"López Obrador, cuando ha estado frente a los empresarios, les dice que no habrá afectaciones. Eso es un dicho, pero en los hechos por supuesto que está pensando en muy poco de respeto hacia ellos. Atreverse a mentir, (diciendo) que los más grandes poderosos empresarios se habían reunido con Peña Nieto, se habían reunido con Ricardo Anaya, y que les había pedido Ricardo Anaya que lo apoyaran para que declinara Meade por Anaya. Ese tamaño de mentira, pues los dibuja tal cual son en Morena. No hay respeto a los empresarios, como no hay respeto a muchos otros sectores de la sociedad", añadió.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

La legisladora independiente, Martha Tagle, señaló que debe de haber respeto a las opiniones expuestas por diversos grupos como la sociedad civil y los industriales.

"El candidato por supuesto está también en su posición de no estar de acuerdo, pero dice la máxima que aunque no estemos de acuerdo debemos defender el derecho a decidir de las personas", enfatizó.

La senadora señaló que López Obrador debe conducirse con mayor responsabilidad, pues sus palabras desembocan acciones entre sus seguidores.

"Hay que reconocer que particularmente cuando el candidato de Morena hace un llamado muchos de sus seguidores también lo entienden como un llamado de guerra, pues, en ese sentido, muchas veces también hay muchas agresiones verbales que lastiman y es bien importante que nos quede claro que pasando las elecciones el País vive, sigue, continúa", opinó Tagle.

"Él debe de respetar la posición de los empresarios. De ninguna manera puede buscar que esta voz no se escuche. Hasta ahí dejarlo, respetarse y manifestar que tanto unos como otros tienen derecho a tener un punto de vista al respecto", instó.

Por su parte, el vicecordinador del bloque PT-Morena en el Senado, Luis Humberto Fernández, en defensa de su candidato, resaltó que no existe ningún riesgo, ni falta de respeto al gremio.

Fernández pidió no generalizar y a los eludidos propuso una solución para esta discusión.

"Lo que nos encantaría ver es que no están metiéndole ni un centavo a la campaña política, eso es lo que sería sano para todos y un compromiso de que ninguno de los del Consejo Mexicano de Negocios va a poner un peso sin declararlo por los canales legales. Eso es lo que fortalecería a la República, eso es lo que ayudaría a transparentarlo", solicitó el senador.

"Creo que dar por ofendidos no es el caso. Nunca ha sido la idea ofenderlos, pero sin duda, lo que hemos visto, y ahí están los hechos. Hay una campaña muy cara de desprestigio a López Obrador y que alguien lo está pagando. Lo más sano y lo más sencillo es que declaren que no están ellos haciendo esto y el compromiso de no meterle dinero por cauces ilegales", agregó.