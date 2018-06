Jóvenes golpean a simpatizantes de AMLO en mitin

Pachuca.- Mientras Andrés Manuel López Obrador pronunciaba un mensaje a en esta ciudad, un grupo de jóvenes, presuntamente infiltrados, agredieron a los simpatizantes de Morena.

Incluso, López Obrador tuvo que interrumpir su discurso para pedir a sus seguidores que no respondieran a los golpes hasta que los jóvenes se retiraran del mitin.

"Ya, ya, ya, tranquilos, nada de provocación, ¿de acuerdo?", fueron las primeras palabras de López Obrador al darse cuenta de la agresión.

#Entérate Durante un mitin en Pachuca, @lopezobrador_, tuvo que suspender la palabra y pedir a sus simpatizantes que no respondieran a las agresiones de un grupo de jóvenes infiltrados. pic.twitter.com/dvhbHY3AW5 — REFORMACOM (@Reforma) 21 de junio de 2018

Sin embargo, los jóvenes --que, de acuerdo con versiones, pertenecen a un grupo universitario-- arremetieron a golpes contra los morenistas.

"No contesten a la provocación, no contesten, no contesten", exclamaba López Obrador, desde el templete.

Nada, nada, no pasa nada, hasta ahí llegó todo. ¡Ya, jóvenes!

Los simpatizantes de Morena que eran agredidos se resguardaron tras unas vallas que separan a los contingentes en los actos de campaña de AMLO.

"Un aplauso para los que resistieron, un aplauso", pidió el abanderado de Morena cuando paró el ataque.