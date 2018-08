AMLO lee cartilla a morenistas en el Quinto Congreso Nacional

Ciudad de México.- Al participar en el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a la cúpula del partido a cuidar el triunfo electoral del pasado 1 de julio.

López Obrador advirtió a consejeros del partido, legisladores electos y funcionarios designados a que no se dejen seducir por la ambición y terminen por destruir el proyecto político en curso.

"Para que no haya influyentismo, corrupción, sectarismo, ninguna de estas lacras de la política, se requieren los ideales. Gente que esté dispuesta a heredar pobreza a sus hijos, pero no deshonra", sostuvo.

No queremos la politiquería, llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Que el pragmatismo no arrase y que, sin ideas ni principios, se destruya nuestra organización.

López Obrador subió al templete en el Deportivo Reynosa de la Delegación Azcapotzal entre gritos de "¡Presidente, Presidente!" y "¡Sí se pudo, sí se pudo!".

El Presupuesto de Egresos de la Federación del Gobierno, dijo, no se puede quedar sólo en gasto corriente y se puede tener un Gobierno austero y sobrio, para liberar fondos y que el dinero llegue a la gente.

"No se trata de llegar al Gobierno y seguir creando estructuras administrativas que abundan y que no sirve para nada muchas de ellas, que se crearon nada más por 'empleomanía', para los amigos, para los socios. Eso no se va a permitir en el nuevo Gobierno democrático", planteó.

"Estamos convocando a la austeridad de manera voluntaria, pero desde el primero de diciembre voy a enviar al Congreso una ley reglamentaria para el artículo 127 constitucional para que ningún servidor público en los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba el Presidente de la República".

En su discurso "pasó lista" de los luchadores sociales que, dijo, hicieron posible su triunfo como Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verduzco, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.

México vive un momento estelar de admiración y de respeto. Sin embargo, estamos conscientes que esto apenas comienza o como se dice en el béisbol: esto no se acaba hasta que se acaba.

"Nos falta demostrar que se puede gobernar con el pueblo, con respeto a las libertades y, en paralelo, garantizar el derecho al bienestar y a ser felices. Ni en el sueño olvidemos que esta será una transformación pacífica, pero profunda; ordenada, pero radical, porque vamos a arrancar de raíz al régimen de corrupción y de privilegios".

El tabasqueño celebró la decisión del Congreso Nacional, que aún está por ser votada, de renunciar al 50 por ciento del presupuesto que le corresponde al partido, la creación de la escuela de cuadros y la extensión de las dirigencias nacional y estatales de Morena por un año más.