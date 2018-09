¿Hay crisis en México por gobierno de Enrique Peña Nieto?

México.- Andrés Manuel López Obrador reiteró que México sí está en crisis, sin embargo, dijo, cumplirá con todos sus compromisos.

En entrevista con medios en La Paz, Baja California Sur, consideró que se debe reconocer que el País está sumido en una crisis causada por 30 años de política económica neoliberal, incluyendo al del presidente actual, Enrique Peña Nieto.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

"¿Por qué no aceptan que fue un fracaso la política neoliberal, que sólo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia? ¿Por qué no aceptarlo, por qué no reconocerlo? No les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos y que acepten", expresó en el aeropuerto de La Paz.

Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar, agregó.

Imagen temática. Foto: Carlos Fonseca/EL DEBATE

El tabasqueño sostuvo que sus adversarios conservadores y la "prensa fifí" descontextualizaron sus declaraciones y difundieron que se estaba desdiciendo de sus promesas de campaña.

"Ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir mis compromisos.

"Falso: Voy a cumplir todos mis compromisos, nada más que sí quiero que se tenga conocimiento del punto de partida", respondió.