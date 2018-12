¡La descentralización va!, afirma López Obrador

México.- Como lo prometió en campaña, Andrés Manuel López Obrador confirmó que, si se moverán secretarias al interior de la República, pero aseguró que nadie perderá su empleo

Trabajadores del base y sindicalizados del Gobierno Federal que no quieran mudarse de ciudad no serán despedidos y aquellos que sí lo hagan tendrán ofertas atractivas de una mejora en su calidad de vida, así lo aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Va a ser un proceso voluntario, nosotros no vamos a imponer nada. Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y en el caso que se requiera de que se trasladen trabajadores de la Ciudad de México a los Estados pues se le tiene que garantizar que el trabajador tenga escuelas para sus hijos, vivienda, posibilidad de mejorar, que sea atractivo el traslado, pero les insisto en un proceso”, dijo el presidente.

Aseveró que mudarse a otra ciudad en donde se instale la nueva a la que pertenezca el trabajador no o será un proceso obligatorio y además se consultará a los trabajadores.

“No es una ley ni decreto para trasladar a las Secretarias y que los trabajadores vean como le hacen, porque si no se mudan, si no se van al Estado en donde va a estar la secretaría se quedarían sin empleo, ¡No, eso no!”, aclaró.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Reforma

López Obrador destacó que esta opción a que sea voluntario el traslado es posible porque ya no habrá delegaciones del Gobierno Federal en los Estados, solo habrá una y no las hasta 80 que llegaba a haber, señaló.

Sí un candidato de un partido no ganaba se le mandaba de delegado del ISSSTE por poner un ejemplo o a cualquier otra dependencia. Entonces ya no va a existir eso, afirmó, López Obrador.

Diálogo con periodistas desde Palacio Nacional https://t.co/MIsp0tJ0kt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de diciembre de 2018

Por ello, el presidente destacó que cuando se respeta a los trabajadores de base de todas las delegaciones del Gobierno Federal y sindicalizados tendrán garantizado su empleo pues aseveró que los cambios se darían en los cargos de “arriba”.

“En el proceso de descentralización, se va la Secretaría de Energía a Tabasco, pues haya va a haber muchos trabajadores de otras dependencias, puede ser que el gobierno Federal en Tabasco tenga alrededor de tres mil cuatro mil trabajadores entonces es un proceso de cambio de una secretaria a otra con los mismos derechos”, aseguró.

Trabajadores pagados

López Obrador también destacó que en el reciente encuentro que tuvo con los gobernadores, les ofreció el apoyo para garantizar los salarios de los trabajadores al servicio del Gobierno, o de los gobiernos estatales.

“El compromiso es adelantarles participaciones federales para que puedan resolver sus problemas en el caso de que lo soliciten”, aseveró. Tanto gobiernos estatales, municipales recibirán el apoyo, pero siempre de conformidad con el presupuesto autorizado.

“No va a haber manejo discrecional del presupuesto. No se van a entregar partidas adicionales. Ya no van a haber moches en el presupuesto. No va a haber influyentismo. No se van a llegar a acuerdos políticos para entregar presupuesto”, destacó.

Insistió en que esas prácticas quedarán en el pasado. “Eso, también, se va a ir al basurero, al basurero de la historia, o se va a ir a la historia, pero al basurero de la historia. Eso se termina.”