Ofrecen a AMLO mil 900 mdp por avión presidencial

México.- Gustavo Jiménez Pons ofreció pagar hasta mil 900 millones de pesos por el avión presidencial que pretende vender el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El empresario llegó a las oficinas del tabasqueño para presentar su propuesta de compra.

Gustavo Jiménez Pons

Jiménez Pons dijo que le interesa adquirir la aeronave porque será hasta 2020 cuando se conseguirán en el mercado y pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa "JBS Air Enterprise".

Aunque reconoció que es sobrino de Rogelio Jiménez Pons, próximo titular de Fonatur, enfatizó que su relación familiar está distanciada.

Avión Presidencial

El pasado 11 de julio Andrés Manuel López Obrador reveló que su equipo ya busca contactos con la empresa Boeing para dialogar sobre la venta del avión presidencial.

El virtual Presidente electo adelantó que no se busca obtener ganancias con la transacción, sino simplemente venderlo en lo que costó.

"Ya se está buscando una relación con Boeing para el avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión, informó".