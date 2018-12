Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande: Madre caso Ayotzinapa

López Obrador firma el Decreto Presidencial para el Acceso a la Verdad en el caso de los 43 y advierte que no habrá impunidad

Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, esto va a ser grande. La gente va a volver a creer en usted, como ve, todos los que han pasado han matado nuestras esperanzas, a pesar de todo lo que hemos hecho

Con esas palabras y viéndolo a los ojos, María Martínez Ceferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez desaparecido junto a sus compañeros de la Normal Isidro Burgos se dirigió al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Cortesía

En el Palacio Nacional y en su primer día de trabajo en la Ciudad de México, el presidente electo firmó el Decreto presidencial para el Acceso a la Verdad sobre el caso Ayotzinapa con el que todas las dependencias del gobierno federal se pondrán a disposición de la investigación.

En su intervención, la madre del joven estudiante desaparecido también señaló que en estos 50 meses que han pasado desde la trágica noche sólo han recibido burlas y humillaciones en cada instancia a la que han acudido para encontrar a sus hijos y por lo cual le pidió a López Obrador que camine con ellos pues con su llegada a la presidencia les ha dado un poco de esperanza.

“Nosotros como padres le pedimos a usted como padre que nos ayude, que nos saque de este basurero en que nos dejó Peña Nieto porque no vimos ningún avance con él, gánese la confianza de los mexicanos señor”, le dijo al presidente.

El presidente electo aseveró a los padres de familia que no habrá impunidad, trabas ni obstáculos para llegar a la verdad y hacer justicia. Les pidió tener confianza, pues aseguró no deberle nada a ningún grupo de interés creado.

“Lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy. Por eso tengan confianza, no le debo nada a ningún grupo e interés creado, sólo tengo un amo, que es el pueblo de México”, señaló.

Por ello, afirmó que no existirá ninguna traba u obstáculo en el desarrollo de las diligencias que estarán a cargo de la Comisión de la Verdad, misma que contará con amplias facultades:

Llegar a la verdad y hacer justicia no debilita a las instituciones, las fortalece

AMLO expresó que una de las acciones que contribuirá a establecer la realidad de los hechos será el respaldo institucional a quienes cuenten con información sobre el caso, es decir, Los testigos que brinden información tendrán garantizada la protección para que den a conocer con libertad todo lo que saben y llegar al fondo del asunto,

Que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y que haya justicia

El Poder Judicial determinó que será la Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, la nueva Fiscalía General, la encargada de constituir la Comisión de la Verdad. Sin embargo aseguró a los padres de familia que estará pendiente pues no se lavará las manos del caso.

Habrá respeto a la autonomía, pero es un asunto de Estado, un asunto que nos importa mucho a todos los mexicanos, por eso cuenten con todo nuestro apoyo

El decreto será publicado el martes 4 de diciembre y establecerá la creación de la Comisión de la Verdad, conformada por integrantes del gabinete del gobierno federal, así como madres y padres de los jóvenes desaparecidos y expertos.

Trabajará de manera autónoma bajo la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Alejandro Encinas Rodríguez, quien señaló que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.

Encinas informó que serán retomadas investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración anterior.

Subrayó que se dará la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que faciliten la información que les sea requerida y que no se podrá clasificar como reservada la que tenga relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruya la persecución de delitos.

El decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y la Comisión de la Verdad será instalada en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

“Es el inicio de una política de Estado que pone en el centro de atención a las víctimas”, expresó Encinas Rodríguez.

Cabe destacar que en su intervención, la madre del estudiante desaparecido y portavoz de los otros padres y madres de familia, María Martínez fue muy contundente al referirse al presidente López ya que no sólo abogo por sus hijos sino por los miles de desaparecidos.

Faltan miles, señor, nosotros pedimos y decimos que andamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto, pero entre más decimos eso, creo que pasan más desaparecidos

Recordó que los funcionarios públicos están para servir a los mexicanos y ahora con este caso tienen la oportunidad de demostrarlo. “Son 43 jóvenes. Cuando los recuperemos, señor, usted va a ser grande”, le dijo esta madre al presidente.

Acompañando al presidente en la firma del decreto estuvieron presentes Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud.

Asimismo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración (Segob); Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez y Emilio Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.