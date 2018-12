AMLO sin información de seguridad pública

Cuidad de México.- Desde la campaña presidencial, López Obrador aseveró que en su gobierno se reuniría todos los días desde las seis de la mañana para conocer el estado de inseguridad del país, lo cual ha hecho en los dos últimos días. Sin embargo esta mañana el presidente aceptó que no existen los mecanismos, ni se tenía la costumbre, en el gobierno federal de conocer las cifras diarias de delitos.

Por ello, López Obrador destacó que se encuentran en el proceso de poder obtener esta información al día.

Les informo que se está obteniendo información sobre los delitos cometidos en todo el país con un sistema que se está estableciendo, porque no existe un sistema de información que reporte la incidencia delictiva diariamente

El sistema que existe es para la estadística, para tener información cada 15 días y nosotros queremos tener información diaria de todo lo que sucede para tomar decisiones de inmediato.

AMLO destacó que será hasta la próxima semana que se tenga información confiable diaria sobre todo de delitos en donde no hay cifra negra, que es el caso de homicidios y robo de vehículos, porque el robo casa-habitación, robo a transporte, secuestros, ahí no se denuncian todos los delitos que se cometen, en el caso de homicidio sí se tiene la información y se ajusta a la realidad.

Me llamó mucho la atención, a lo mejor esto no se sabía, de que la autoridad más importante en la jerarquía del poder Ejecutivo no contara con información diaria sobre los delitos cometidos