Estrena AMLO cuerpo de seguridad

México.- Andrés Manuel López Obrador inició ayer su gira de agradecimiento por el país estrenando el cuerpo de ayudantías, comandado por el empresario Daniel Asaf, que se encargará de brindarle seguridad.

En un evento en Nayarit, donde ya estuvo presente ese equipo, el Presidente electo reiteró que los 8 mil miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP) serán incorporados a la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que los altos funcionarios ya no contarán con escoltas.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Señaló que en administraciones anteriores los integrantes del EMP e incluso de la Procuraduría General de la República eran usados por los funcionarios para su beneficio personal.

Yo voy a estar apoyado por 20 profesionales, 10 mujeres, 10 hombres.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

"Me van a cuidar los ciudadanos y me va a cuidar también el pueblo uniformado, me van a cuidar los policías, me van a cuidar los soldados, me van a cuidar los marinos", dijo López Obrador, quien recordó que ahora la ciudadanía no se puede acercar al Presidente de la República porque está rodeado de elementos de seguridad.

Desde el momento en que llegó ayer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López Obrador fue acompañado por el empresario Asaf; posteriormente, en el mitin que realizó en Nayarit, los integrantes de la seguridad colaboraron en todo el esquema de logística.

En su mensaje, el Presidente electo afirmó que, además de los escoltas y los elementos del EMP, los funcionarios tampoco usarán la flotilla de aeronaves oficiales, incluido el avión presidencial, cuyo proceso de venta, dijo, iniciará a partir del 1 de diciembre.