AMLO exigirá respeto a gobiernos extranjeros

Culiacán.- Que va a exigir respeto y no se van a permitir agravios de ningún gobierno extranjero dijo Andrés Manuel López Obrador en breve entrevista dada a los medios de comunicación.

Dijo que en este tema no podía decir más porque faltaba que se celebraran las elecciones y después él sería Presidente y no quería entorpecer al presidente Enrique Peña Nieto, porque si hay división no ayuda.

En defensa de los derechos humanos de los niños deportados. https://t.co/CGXgLQJVN6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de junio de 2018

En este tema dijo se trata de tener una postura firme para que el gobierno de Estados Unidos respete a México.

Dijo que se necesita actuar con responsabilidad y de manera conjunta y que durante el periodo de transición él y Peña Nieto actúen unidos y así enfrentar las amenazas de los gobiernos extranjeros.