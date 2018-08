López Obrador prevé tener fiscales en diciembre 1

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, anunció que para el 1 de diciembre el País ya contará con un nuevo Fiscal General.

Entrevistado al arribar al aeropuerto de Ciudad Juárez, López Obrador aseguró que, para esa fecha, también estarán listas las designaciones de los fiscales especializados en combate a la Corrupción y Delitos Electorales.

"Les adelanto que en materia de seguridad vamos a tener, desde el día 1 de diciembre, ya la nueva Secretaría de Seguridad Pública, totalmente constituida, y vamos a tener también para entonces ya al Fiscal General y al Fiscal Anticorrupción y al Fiscal Electoral", dijo.

Estoy seguro que voy a contar con el apoyo del Presidente Peña.

El anuncio sobre los fiscales fue realizado en medio de un tumulto de seguidores y medios de comunicación que lo esperaban en la terminal aérea donde también lo recibió el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

López Obrador no ofreció ningún detalle sobre la ruta jurídica o parlamentaria que deberá ponerse en marcha para concretar las designaciones en esa fecha.

Los nombramientos de los fiscales deben pasar de manera obligada por la mayoría calificada del Senado de la República.

Por otro lado, dio a conocer que luego de recibir su constancia como Presidente electo, sostendrá una nueva reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto.

"Estoy esperando que pasado mañana me entreguen la constancia como Presidente electo, que me entreguen el papel, el certificado, el diploma, como se le llame, es una constancia de Presidente electo y a partir de ahí me voy a volver a entrevistar con el Presidente Peña", expresó.

El ganador de la contienda presidencial explicó las razones por las que eligió a Ciudad Juárez para el arranque de la consulta sobre la nueva estrategia en materia de seguridad pública.

Aquí comienza nuestra patria, aquí inicié la campaña y se decidió hacer este primer foro de seguridad aquí en Ciudad Juárez.

"También este es uno de los estados con más problemas de inseguridad de violencia", agregó, luego de los hechos violentos que en los últimos días han dejado un saldo de 30 muertos.