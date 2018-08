"Ya no más despensas, no más frijol con gorgojo": López Obrador

Ciudad de México.- La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se convertirá en Instituto anunció el presidente electo, López Obrador y se reactivarán los Centros coordinadores para el desarrollo indígena con intención de acabar con los programas electoreros en los sectores más marginados del país, afirmó.

Adelfo Regino Montes, indígena oriundo de Oaxaca, será el encargado del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de la próxima administración federal, informó, López Obrador. A la par habrá 132 coordinaciones regionales indígenas para atender a todas las culturas y etnias del país, pues si bien AMLO mencionó que en su gobierno se escucharán y atenderán a todos los ciudadanos, se le dará preferencia a los “humildes y pobres”.



“Ya no van a haber intermediarios, no habrá corporativismos. Se acaban los programas que sirven para pedir el voto, los programas electoreros. No se va a condicionar el apoyo, no se va a discriminar a nadie, no va a importar la militancia partidista, este es un gran cambio, ya no va a haber la obligación de que si se recibe un beneficio se tenga que votar por alguien”, destacó el tabasqueño.

Expresó sentir mucha emoción de poder anunciar esta próxima reactivación de los centros coordinadores indigenistas que durante el periodo neoliberal prácticamente desaparecieron, pues a manera personal significan mucho para el presidente electo.

“Me llena de sentimiento decirles que van a volver a tener actividad los Centros Coordinadores Indigenistas, yo me formé, aprendí a trabajar para los pobres ahí, hace 40 años. En 1977 fui director de Centro indigenista del Chontal, en Acapulco, Tabasco”, comentó.

El tabasqueño destacó que en todos los programas sociales que pretenden implementar en su gobierno el apoyo llegará de manera directa a cada beneficiario.

Venimos de una lucha de muchos años y hemos padecido de esta manipulación, nadie va a estar obligado de entregar el voto a cambio de un apoyo, ya no despensas, no frijol con gorgojo, eso se va a terminar

Con lo que ahora el presupuesto llegará a la gente, con lo que se sacará de la pobreza y la marginación a millones de mexicanos, señaló.

Destaca que en todos y cada uno de los 132 centros coordinadores indigenistas estarán a cargo y darán atención indígenas de la misma etnia y/o cultura de la región en que se encuentre, informó, Obrador, respetando tradiciones, costumbres y organización social

Adolfo Regino Montes, expresó agradecimiento a López Obrador por confiar en él para ocupar este cargo en su gobierno y aseveró que las comunidades indígenas serán la prioridad.

Nuestros antepasados indígenas nos han enseñado que gobernar a un pueblo es estar a su servicio, gobernar obedeciendo y esa es la noble y delicada responsabilidad que hoy asume nuestro presidente electo acompañado por hombres y mujeres que trabajaremos con él

Regino agregó que desde cada una de las regiones indígenas de los 68 pueblos en México serán atendidos y para lo cual también se ha pensado en avanzar en el tema con una reforma constitucional que presentarán a los legisladores para que reconozca plenamente los derechos de los indígenas. Afirmó que todas las decisiones que se tomen siempre tendrán previamente la consulta a los ciudadanos.

Por su parte Andrés Manuel López Obrador explicó que no desaparecerán otros programas sociales que actualmente operan como el de Prospera.

Ningún programa va a dejar de beneficiar a los ciudadanos, a la gente, lo que vamos a hacer, el cambio va a consistir en que la ayuda se va a entregar de manera directa sin intermediarios

De ahí que volviera a aseverar que cumplirá con los compromisos de campaña en este ámbito. Dijo que los programas sociales como el de el aumento a la pensión para los adultos mayores se implementará a partir del primero de enero del 2019, fecha en la cual comenzarán a recibir el doble de lo que actualmente obtienen cada dos meses, y que además será universal, es decir, incluirá a las personas de la tercera edad, jubiladas del ISSSTE e IMSS, siendo un total de 8 millones 500 mil adultos mayores beneficiados con una inversión de 120 mil millones de pesos.

También a partir de esa misma fecha, alrededor de un millón de niños y niñas con capacidades diferentes recibirán una pensión de mil 300 pesos mensuales, para lo cual se dará prioridad a atender a niños y niñas de comunidades indígenas y de las colonias más pobres de las ciudades del país. Con una inversión de 15 millones 840 mil pesos.

En cuanto a que además de programas sociales habrá generación de empleos, destacó que en el programa de plantación de árboles frutales, por ejemplo, se iniciará con 500 mil hectáreas llegando al millón en el 2020. Esto generará en 2019 200 mil empleos y 200 mil más en 2020 con una inversión de 22 mil millones de pesos, informó.

Con la construcción de 300 caminos que comunicaran diversas comunidades con las cabeceras municipales, en la utilización de mano de obra se dará un buen salario, comentó el tabasqueño, dando empleo a 60 mil personas.Lo mismo en la construcción del Tren Turístico Maya y el desarrollo del Itsmo de Tehuantepec y en la construcción de viviendas.

En la misma conferencia de prensa, López Obrador, dio a conocer a los próximos subsecretarios en la Secretaría de Trabajo y en la Secretaría de Bienestar.

Alfredo Domínguez Marrufo fue nombrado subsecretario del Trabajo; Horacio Duarte será subsecretario de Empleo y estará al frente del programa ‘Jóvenes construyendo el futuro’. Ariadna Montiel Reyes ocupará el cargo de subsecretaria de Bienestar y, Javier May Rodríguez, subsecretario de inclusión productiva y desarrollo rural territorial.