Invita AMLO a Luis Mandoki a encabezar dirección de Radio, Televisión y Cinematrografía

México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Luis Mandoki a encabezar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematrografía.

Tras depositar una ofrenda en el parque Alameda Ánfora, en homenaje a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el tabasqueño dijo que el cineasta aún no acepta la propuesta.

A su vez, indicó que su Gabinete analiza una propuesta de unificar las agencias públicas de Gobierno.

AMLO. Foto: Reforma

-Con esto de Luis Mandoki, ¿hay una intención de reunir a todas las agencias informativas del Gobierno en una sola tipo BBC, o sea reunir Notimex, Imer?, se le preguntó.

Sí, se está planteando eso desde luego con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones, contestó.

-¿Medios públicos por primera vez, ya no radio oficialista, ya no tele oficialista?

Luis Mandoki. Foto: Reforma

Algo como lo que sucede en España que hay un instituto autónomo, independiente, para garantizar el derecho a la información, refirió el tabasqueño.

"Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista, no es una televisión que lea sólo los boletines del Gobierno, sino que es una televisora que informa con objetividad, con profesionalismo".

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo Reforma

Entonces eso es lo que se va a buscar, tanto en la radio, como en la televisión, pero es un proceso. Se está analizando, apuntó.

El Presidente electo aclaró que apenas es un análisis a nivel interno.

"Lo que me llama la atención es que están muy informado, o sea, porque esas cosas están tratando apenas en la oficina y se supone que son asuntos, no confidenciales, no hay nada que ocultar, pero es análisis al interior de nuestro Gabinete futuro y ya ustedes ya tienen la información", expuso.