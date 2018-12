Funcionarios de México, los mejor pagados del mundo: AMLO

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial, son los mejor pagados del mundo.

Estos salarios, dijo el Mandatario en su conferencia de prensa matutina, no tienen que ver ni con el cambio que demanda la gente ni con la justicia, al contrario, es una arbitrariedad.

"Nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados, son ofensivos, los salarios de los altos funcionarios públicos en el País y, de manera particular, en el Poder Judicial llegan a recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es ofensivo, no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia, al contrario es una arbitrariedad y eso no sucede en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo.

Iniciamos la semana dialogando con los medios https://t.co/lj9R6acam1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de diciembre de 2018

"Planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, también fue aprobado por el Legislativo (...) integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, Magistrados y Ministros porque vemos que haya un Estado de Derecho", afirmó el Presidente.

En el caso del Presupuesto, señaló, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados por lo que aún no está resuelto el asunto de los salarios.