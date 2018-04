AMLO da receta para acabar con sicarios

Reynosa, Tamaulipas.- En el centro del "halconismo" y las balaceras en Reynosa, Andrés Manuel López Obrador dictó su fórmula para lograr la paz y acabar con los sicarios.

"Vamos a atender de manera especial a los jóvenes, nunca más vamos a dar la espalda a los jóvenes, los problemas que tenemos ahora, de inseguridad y de violencia son originados, porque no ha habido crecimiento en la economía nacional en los últimos 30 años", resaltó.

En un discurso de más de 45 minutos, que mantuvo expectantes a más de ocho mil simpatizantes, AMLO enfatizó que los 2 millones 600 mil "ninis" tendrán trabajo y estudio garantizado.

"México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, y si no hay crecimiento económico, no hay empleos y si no hay empleos, no hay bienestar, y si no hay bienestar, no hay paz ni tranquilidad", abundó.

Vinculó la existencia de los "ninis" con la corrupción de los gobernantes, que se roban el dinero público y quitan las oportunidades de desarrollo a los jóvenes por no darles educación, salud y contribuir a su pobreza.

Foto: Reforma.

"Vamos a rescatar el campo, vamos a crear empleos y vamos a dar oportunidades a los jóvenes considerados 'ninis', porque no es culpa de ellos, se les etiqueta así nada más, hay 2 millones 600 mil jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo, esos 2 millones 600 mil jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y al trabajo, todos van a poder estudiar, porque habrá becas para estudiantes de preparatoria y becas para jóvenes de familias de escasos recursos económicos que ingresen a las universidades públicas".

Puntualizó que el presupuesto público del País es de 5.3 billones de pesos, pero el 20 por ciento se lo roban los gobernantes corruptos.

Si ese billón de pesos que se reparten los gobernantes corruptos se repartiera a los 27 millones de familias de México, nos tocara de 14 mil pesos mensuales por familia", sostuvo.

Criticó que los gobernantes sólo dan migajas al pueblo y sólo cuando necesitan su voto, por lo que exhortó a no vender su voto por una despensa, ya que esa despensa representa el hambre del sexenio.

Foto: Archivo Reforma.

"Habrá trabajo para los jóvenes, se va a ir casa por casa inscribiendo a los jóvenes al trabajo", dijo, "se les va a pagar 3 mil 600 pesos mensuales, mientras se capacitan, se los puedo resumir en una frase: becarios sí, sicarios no", dijo arrancando aplausos.

Sólo si hay empleo, si hay bienestar, si hay atención a los jóvenes va a haber paz y va haber tranquilidad", afirmó.

AMLO arengó que ya está demostrado que no sirve enfrentar la violencia con la violencia, que el mal no se puede enfrentar con el mal, que el fuego no se puede apagar con el fuego.

Con información de Reforma.