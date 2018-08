¿Cuál es la palabra que más pronuncia AMLO?

Las palabras México y pueblo fueron las que más presentes estuvieron en el discurso que Andrés Manuel López Obrador emitió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante la recepción de la constancia como presidente electo, con ocho apariciones cada una.

En segundo lugar, AMLO mencionó políticos, justicia y todos, con cinco repeticiones en la arenga que se extendió por espacio de catorce minutos con 23 segundos.

Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional. Foto: Reforma

EL MENSAJE DE AMLO

“El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a otros poderes. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y el Estado de derecho. El Estado democrático de derecho transitará del ideal, a la realidad.

No olvidemos nunca que debemos la apertura de los nuevos horizontes al pueblo, al pueblo soberano que está por encima de individuos, grupos o facciones, por poderosos que sean o que parezcan”, subrayó el presidente electo.

El consultor político Víctor Andrés Elías Duque determinó que las palabras repetidas en el mensaje de López Obrador (México, justicia, todos y políticos) forman parte de un mensaje inclusivo dirigido a los simpatizantes y a aquellas personas que habrán de acompañarlo en su proyecto de nación: “En el discurso (de ayer) está hablando a sus coidearios, les dice que guarden las formas, que no abusen del poder que han recibido, algo que el gobierno actual no hizo, asunto en el que Enrique Peña Nieto no supo poner el ejemplo o no supo comunicarlo”, sostuvo.

Derecho, gobierno y dirigentes (con tres apariciones) son palabras que marcan agenda y es algo que López Obrador —advirtió el especialista— ha hecho paulatinamente.

El máster en Consultoría Política, Ciencias Políticas y Gobierno añadió que este panorama podría recordar a las "épocas de predominancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI)", donde el presidente saliente se ausentaba de la escena pública para abrir paso al Ejecutivo designado.

No obstante, en el caso de Andrés Manuel, lo respalda un proceso electoral democrático: “Eran otros años, otra época. Sí es cierto que el presidente se ocultaba para darle visibilidad al nuevo gobernante, permitirle e ir generando conocimiento frente al público, era el 'dedazo' en su máximo nivel. Andrés Manuel tiene una legitimidad que lo avala por montones", enfatizó.

AMLO. Foto: EFE

Legitimidad y presidencialismo

Héctor Ponce Tizoc, columnista de esta casa editorial, dudó sobre la capacidad que tendrá el gobierno emanado de la coalición Juntos Haremos Historia para respetar la separación de poderes.

Igualmente, contempló un discurso de unidad que busca la reconciliación: “Habrá presidencialismo. El Ejecutivo tendrá poder sobre los diputados, habrán presiones con los magistrados porque Andrés Manuel López Obrador les quiere bajar el sueldo, esa será una lucha que está por iniciar".

Finalmente, el editorialista evocó también "los años dorados del PRI”: "Está haciendo cambios, está haciendo propuestas.

López Obrador tendrá los congresos como los tenía el PRI a mediados de 1970 o 1980, con un poder absoluto".