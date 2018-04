"No voy a engancharme aunque me insulten": AMLO

Guasave.- El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, visitó ayer Guasave y Guamúchil para dar a conocer sus propuestas de campaña y para tomar protesta a los representantes de casilla con los que pretende defender la próxima elección del primero de julio. Esto luego del encuentro que sostuvo con simpatizantes el pasado miércoles en Los Mochis.

Frente a cientos de guasavenses y vecinos de El Fuerte y Choix que conforman el Cuarto Distrito Electoral, el candidato dio a conocer las propuestas de trabajo que —asegura— buscará poner en marcha una vez obtenido el triunfo en los temas agrícola, pesca, educación, atención a adultos mayores, aumento al salario mínimo, además de hacer énfasis al combate a la corrupción y la eliminación de pensiones a exgobernadores, entre otros temas.

El candidato tomó camino a Culiacán en cuanto terminó el mitin en Guamúchil. Foto: El Debate

Debate

El candidato habló del debate público que se realizará este domingo 22 de abril, para el cual se dijo preparado y conforme con el formato que se ha ideado. Dijo que este será un encuentro al que no va a ir a pelear y en todo momento resaltó la frase amor y paz.

«(Se va a preparar) ya. Todos los días estoy hablando. Yo hablo aquí en las plazas públicas y no hablo muy corrido, pero sí voy a aplicar lo que estamos haciendo», expuso. «Amor y paz, y es que así me lo están aconsejando mis asesores en los pueblos; aquí en Guasave me lo acaban de decir: “No se vaya a pelear, no se caliente”, y no voy a engancharme. Aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto», comentó.

Se tomó protesta a alrededor de 700 representantes de casilla de coalisión. Foto: El Debate

Refirió que él va ir a hacer las propuestas que ha venido haciendo para resolver los problemas del país, que es lo que a la gente le importa.

Encuentro con simpatizantes

Este ejercicio lo calificó como algo bueno para que se den a conocer las propuestas, pero que en su caso recalcó que se encuentra arriba en las mediciones de las preferencias electorales. Recalcó que la gente quiere que haya un cambio porque está harta de la corrupción.

Asimismo, y conforme lo marcaba su agenda, el candidato a la Presidencia de la República por el partido Morena arribó por el bulevar Rosales a la tierra del reconocido Pedro Infante y del revolucionario sinaloense Salvador Alvarado, para entablar un diálogo frente a frente con la ciudadanía que se encuentra apoyando la coalición Juntos Haremos Historia.

El candidato fue arropado por los guasavenses. Foto: El Debate

Al momento de su llegada, Andrés Manuel López Obrador fue recibido con porras y cantos, como ¡presidente! y es un honor estar con Obrador.

La calle Agustina Ramírez, en la ciudad de Guamúchil, se vio abarrotada, como si fuera una de las noches de carnaval o cuando está la tradicional verbena en pleno 12 de diciembre. La multitud se veía alegre. Sonreía y saludaba a su paso. Era momento de acercarse de su candidato, y la fiesta lo ameritaba. Vestidos con playeras y gorras en color tinto y blanco celebraron la visita de su candidato, que llegó en una Suburban color plata. Esta no era la primera vez que Andrés Manuel visitaba la ciudad de Guamúchil, pero era un recibimiento diferente.

A la plazuela Pedro Infante llegó una gran cantidad de militantes del Distrito 3, el cual —geográficamente hablando— es uno de los más grandes a nivel nacional, conformado por los municipios de Sinaloa, Badiraguato, Navolato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura.

Era el momento de tener el primer acercamiento, y cuando López Obrador tomó el micrófono, un silencio abrumador se apoderó de los militantes. Todos estaban esperando el instante exacto en el que el candidato a la Presidencia de México diera a conocer las propuestas que tiene en Morena junto con el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT).

Acompañado de los aspirantes al Senado, Imelda Castro y Rúben Rocha. Foto: El Debate

Su voz era fuerte y segura al decir: «Vengo a reafirmar compromisos. Quiero puntualizar y que todos sepan qué es lo que vamos a llevar a cabo y en qué consiste esta transformación y cambio verdadero que lograremos entre todos, desde abajo y de manera pacífica». Mientras, los aplausos y los gritos de apoyo aumentaban.

El primer punto al que se refirió en su mensaje el candidato a la Presidencia de la República es en torno a la corrupción, donde dejó claro que esta es el cáncer no nada más de Sinaloa, sino de todo el territorio mexicano. En su promesa logró que los asistentes, pese al calor que se dejó sentir bajo la carpa gigante instalada sobre la calle Agustina Ramírez, no lo sintieran, al señalar la propuesta como una esperanza.

«No tienen llenadera. Se calcula que se roban el 20 por ciento del presupuesto, según el Banco Mundial, y el presupuesto para este año es de 5 billones 300 mil millones, el 20 por ciento de eso es más de un billón lo que se roban cada año», indicó.

Sobre este mismo tema, AMLO dejó claro que no van a aminorar, disminuir o mantener a raya la corrupción, «la vamos a acabar y desterrar del país».

Otra de las propuestas para los simpatizantes de la coalición Juntos Haremos Historia es en relación con los impuestos. Aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, no habrá aumento de impuestos en su sexenio, esto con la finalidad de no endeudar al país, el cual se encuentra sobreendeudado, además de que de forma pública se comprometió a que tampoco habrá gasolinazos.

En relación con los altos sueldos que tienen los políticos y las figuras públicas, estos serán reducidos, desde el presidente de México hasta senadores, diputados federales y locales; así como magistrados del Tribunal Electoral, del INE y más.

Por último, AMLO indicó que reducirán los sueldos de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo. Informó que estarán ganando más los maestros, los médicos, los policías, los militares y otros sectores: «Vamos a terminar con todos los privilegios, y daré el ejemplo», comentó.