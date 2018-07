Prioridades de AMLO: aeropuerto y damnificados

México.- "Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar, porque el pueblo es sabio, no es cierto que el pueblo no sepa de estos temas", mencionó Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en sus oficinas de la colonia Roma, en la Ciudad de México, respecto al rumbo que tomará el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin especificar el procedimiento ni si será el INE o alguna organización civil quien lleve a cabo esta consulta, el virtual ganador de las elecciones presidenciales aseguró que dicha consulta se realizará en el mes de octubre, luego de la culminación del dictamen técnico basado en tres posibilidades: la primera, continuar con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco; la segunda opción, construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto con costo menor; o la tercera, que es concesionar el aeropuerto de Texcoco para que no se utilice dinero del presupuesto público.

Foto: EL DEBATE

Dicho dictamen técnico estará listo para mediados de agosto con el propósito de iniciar el debate público.

Respecto a la situación actual referente a los recursos hasta ahora invertidos en el nuevo aeropuerto, destacó lo siguiente: "Nos han informado que hay una inversión de alrededor de 80 mil millones. No todo se ha ejercido, parece que todavía no tenemos toda la información que han ejercido alrededor de 45 millones que existe, y que existen 45 millones de pesos en el fideicomiso. Este tema lo estamos analizando bien; vamos a cumplir con el compromiso que hicimos de informarle a la gente sobre este proyecto", dijo.

Reconstrucción tras sismos

En cuanto al tema de la reconstrucción y el actuar de las actuales autoridades responsables, López Obrador la calificó de lenta y con poca planeación. «Por eso nos va a tocar a nosotros llevar a cabo el programa de reconstrucción, desde luego tomando en cuenta lo que se ha hecho, pidiendo los informes sobre las acciones, lo ejercido y los recursos disponibles». Indicó que además se pretenderá que sea con inversión pública, porque se le dará prioridad a la gente más necesitada sin otorgamiento de créditos.

"Se acordó que para el día 19 de septiembre se presente ya el proyecto de reconstrucción nacional con apoyo a los damnificados que todavía están viviendo en campamento a la intemperie y que no se les ha apoyado", dijo.

Programas clave

Mencionó que calculan utilizar 500 mil millones de pesos para programas prioritarios, entre ellos el de la reconstrucción, recursos que se van a reunir con el dinero que obtendrán por ahorros con la reducción de salarios de los servidores públicos, del gobierno austero, de las compras consolidadas.

Durante la conferencia de prensa, López Obrador informó que los otros temas tratados en su reunión de trabajo con su gabinete, y los cuales entrarán dentro de este presupuesto de los 500 mil millones de pesos, están el proyecto del Istmo de Tehuantepec; el del Tren Maya, que irá de Cancún a Palenque; el de la construcción de 300 caminos rurales, con uso intensivo de mano de obra en Oaxaca y Guerrero, con lo que se generarán 50 mil empleos, y el proyecto de comunicación mediante internet para todo el país, pues dijo que actualmente solo hay comunicación por internet en el 25 por ciento del territorio nacional, y el otro 75 por ciento corresponde a las comunidades más marginadas que no cuentan con este servicio, aseveró López Obrador.

Pobreza

También está el tema de apoyar a quienes viven en las ciudades marginadas de las ciudades fronterizas y en la zona conurbada de la Ciudad de México, como Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ecatepec, Los Reyes, La Paz, y otros municipios con millones de mexicanos viviendo en la marginación y en el olvido, y además se les dará atención especial a las colonias populares de los centros turísticos, donde hay contrastes que lastiman y duelen, opinó.

López Obrador estuvo acompañado en la conferencia de prensa por Gerardo Esquivel, quien será el próximo subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, y Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, pues explicó que toda esta planeación que llevan a cabo ya involucra el cálculo de los presupuestos a cargo de estos dos miembros de su gabinete.