AMLO me da pesadillas: Meade 

Ciudad de México (Reforma).-José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, aseguró que las propuestas de su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le provocan pesadillas.

"Me dejaron sin dormir... por lo menos me dieron pesadillas", dijo.

Me preocupa esta desubicación personal en términos de su visión, me preocupan todas y cada una de sus propuestas, la verdad es un tema que genuinamente me preocupa en términos del País.