Jose Antonio Meade achaca 'depas' a AMLO y él le responde

Ciudad de México.- José Antonio Meade presentó documentos en los que se señala que dos departamentos que Andrés Manuel López Obrador no declaró en su 3de3 están a su nombre.

En conferencia de prensa, el candidato a la Presidencia de la República de la coalición "Todos por México" pidió al tabasqueño entregarle los dos inmuebles que, de acuerdo con una búsqueda en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México, están a nombre del abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia".

José Antonio Meade. Foto Agencia Reforma

Aquí están los dos registros acreditando que los dos departamentos están a su nombre.

Ayer, en el primer debate presidencial, el ex Secretario de Hacienda acusó a López Obrador de tener tres departamentos que no había transparentado en su declaración patrimonial, a lo que el ex Jefe de la Ciudad de México contestó que si lograba acreditar sus dichos le regalaría los tres inmuebles al candidato del PRI.

"No los aceptaré de regalo, pero estaré en la mejor disposición de donarlos a dos familias que hayan sido víctimas de los sismos en septiembre del año pasado", afirmó el candidato del PRI-PVEM-Panal.

Meade explicó que, al contrastar la declaración 3de3 de López Obrador con el registro público de la propiedad en la Ciudad de México, encontraron que además de los dos departamentos ubicados en Odontología 57, uno 301 y el otro 302, en la Colonia Copilco Universidad, hallaron un tercer inmueble que al momento de la presentación de la 3de3 de López Obrador en octubre de 2016 estaba a nombre de su esposa, Beatriz Gutiérrez, y que posteriormente fue vendido al periodista Julio Scherer.

"Andrés Manuel mintió en su 3de3 y mintió ayer", aseguró el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

"La mentira implica a los tres departamentos", agregó.

En septiembre de 2006, el Wall Street Journal publicó que el tabasqueño había omitido declarar dos departamentos y él replicó que los había cedido a sus hijos en 2005, presentando los documentos del juicio intestamentario de su primera esposa, que inició en 2003, y la escritura pública de 2005.

Al ser cuestionado sobre esto, Meade afirmó que los documentos del registro público de la propiedad fueron recibidos este lunes por su equipo de campaña y, en ellos, el titular continúa siendo López Obrador.

Sobre cómo elegirán a las familias que recibirán los departamentos, el ex funcionario federal dijo que una vez que el tabasqueño entregué los inmuebles decidirán la forma de selección.

Revira AMLO a Meade

Andrés Manuel López Obrador aseguró que los dos departamentos de Copilco que denunció hoy José Antonio Meade pertenecen, en realidad, a sus hijos.

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

En un mitin masivo en Valle de Chalco, Edomex, el candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" explicó que ambos inmuebles, que están juntos, eran donde vivía con su primera esposa, Roció Beltrán, quien falleció en 2003.

Agregó que, al quedarse viudo, decidió, a través de un juicio, heredárselos a sus hijos.

"Cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos, la otra mitad para mí, se hizo un juicio, y entró ese departamento en ese juicio y la mitad que me correspondía de los bienes se los heredé a mis hijos desde hace 10 años", arguyó.

"Él (Meade) dice que estudió derecho, él debe de saber que lo que cuenta es el juicio legal, la escritura, no el registro de la propiedad en una oficina pública, lo que cuenta son los papeles, los juicios jurídicos y eso lo sabe cualquier abogado hasta el más principiante".

El tabasqueño adelantó que mañana dará a conocer el juicio y las escrituras de dichos inmuebles.

Acusó que Meade, a quien calificó de "ternurita", está desesperado debido a que la denominada mafia del poder quiere que decline por el candidato panista Ricardo Anaya.

Ni modo, ternurita, ni modo, ternurita. Ya no vas a tener departamento.

El ex Jefe de Gobierno capitalino acusó a Meade de hacerse guaje, pues en 2016 el Wall Street Journal publicó esa misma información y al final tuvo que detractarse.

En un acto que congregó a miles de mexiquenses, López Obrador insistió en que cancelará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y venderá el avión presidencial.