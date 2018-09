Niega AMLO dar 'línea' por Manuel Velasco

Ciudad de México.-El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, rechazó haber dado "línea" a los legisladores de Morena para otorgar a Manuel Velasco licencia del Senado para que pudiera concluir su periodo como Gobernador de Chiapas.

Lee también: ¿Por qué políticos confrontan a Manuel Velasco?

Recordó que, durante la ceremonia de entrega de la constancia de Presidente electo, se comprometió a que el Ejecutivo no influiría en las decisiones de otros Poderes.

Video: La pensión a los adultos mayores será a los 68 años y no a los 65

Lee también: Regresa Manuel Velasco a terminar mandato en Chiapas

"Cuando me entregaron la constancia como Presidente electo dije con mucha claridad que el Ejecutivo no iba a ser el Poder de los Poderes, que la línea es que no hay línea, que somos respetuosos de la división, el equilibrio de Poderes, que nosotros no vamos a influir en lo que corresponde al Poder Legislativo o al Judicial", acotó en rueda de prensa.