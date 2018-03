AMLO exige "no malinterpretar" sus dichos ante banqueros

Ciudad de México.- El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Andrés Manuel López Obrador, demandó a sus opositores y al líder del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, "no malinterpretar" sus dichos emitidos el pasado viernes frente a los banqueros del país, ya que en ningún momento llamó a la violencia" en caso de que el resultado electoral no sea favorable para él, haya fraude o no.

El candidato detalló que lo que dijo en la Convención Bancaria fue que quienes hacen el fraude electoral "sueltan al tigre y luego nos piden que nosotros amarremos al tigre", lo cual, según él, ha sido tergiversado para "asustar a la gente".

Foto: Archivo EFE.

No obstante, López Obrador sostuvo su dicho y afirmó que es mejor que quienes suelen "pisotear" la decisión del pueblo sepan que la gente protestara si hacen trampa en las próximas elecciones.

“Eso es lo que sostengo: si hacen un fraude, que los que lleven a cabo ese fraude se hagan cargo de atender las protestas de todo el pueblo. La gente ya no quiere fraude, la gente quiere que haya democracia", dijo.

Por tanto, exigió a los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya que se comprometan a no cometer fraude ni caer en la guerra sucia junto con sus aliados.

“Sería una barbaridad, un acto de irresponsabilidad supina el apostar a un fraude electoral” aseveró.

Además, el fundador de Morena agregó que tanto el PRI como el PAN tienen que explicar y disculparse con el pueblo mexicano por los múltiples casos de corrupción que se llevaron a cabo en sus gobiernos.

Foto: Archivo.

Asimismo, aconsejó a sus contrincantes a tener "contacto real" con la gente, puesto que, hasta el momento, sólo buscan salir en los medios de comunicación y no trabajar.

“No salen de Polanco, de Las Lomas, no salen de la Ciudad de México; no vienen a Aguascalientes, no van a Zacatecas, no van a Sonora, no van a Yucatán. Creo que ahora uno de los candidatos se fue a Alemania, a Europa, y a otros países y, bueno, por qué no viene a Aguascalientes, a Zacatecas. Nada más quieren echarme montón a mí”, comentó.

Por último, respecto a las afirmaciones del líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, López Obrador reiteró que no es "de pleitos" y señaló que prefiere lo que dijo el presidente de la Coparmex: que no tienen candidato y que a él no lo ven con malos ojos.

Así, destacó que, contrario a lo que asegura el presidente del CCE, muchos empresarios "le están dando su apoyo y respaldan su proyecto".

Con información de Excelsior.