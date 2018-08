PAN advierte de reto en unión de panistas

Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) se planteó como reto mantenerse unido para encabezar la oposición ante el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

También puedes leer: Blanca Jiménez, futura titular de la Conagua con AMLO

Marko Cortés Mendoza, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, dio a conocer -en un comunicado- el reto que tienen los panistas ante el poder que tendrá Andrés Manuel con la mayoría garantizada en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en 20 congresos locales.

Marko Cortés Mendoza. Foto Agencia Reforma

También puedes leer: "El rescate del campo, sobre eso estoy trabajando": AMLO

"El gran reto es que el PAN se mantenga unido, que sea la voz de la oposición que necesita México, que convoque a la sociedad organizada y partidos políticos de oposición para la defensa de las instituciones y la democracia en México, una oposición respetable y respetada, que se escuche y que sea consistente", expresó en el comunicado.

El también diputado advirtió que se vienen tiempos difíciles en los que el Presidente de la República, sus Gobernadores, sus diputados, sus senadores y los nuevos funcionarios federales seguirán causando notoriedad, por lo que consideró un populismo exacerbado, pero convocó a los panistas a que esto no les generare distracción.

Aunque la población está contenta por las medidas de austeridad anunciadas por López Obrador, señaló que no significan ahorros sustantivos en el gasto del Gobierno federal ni contribuyen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

"La gente está contenta porque entre otras medidas de austeridad anunciadas proponen quitar la pensión a los ex presidentes de la República, bajar los sueldos a los legisladores y altos funcionarios, cancelar el contrato de arrendamiento del avión presidencial y disminuir el financiamiento a los partidos políticos, pero en el fondo todos sabemos que dichas medidas no significan un ahorro sustantivo respecto del gasto del Gobierno Federal, ni resuelven el problema de la falta de oportunidades de trabajo mejor pagado, ni incrementarán la calidad de vida de los mexicanos, si dichos ahorros no van destinados al incremento de inversión en infraestructura, seguridad, salud o desarrollo humano", indicó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Agencia Reforma

Además, dijo que los diputados federales del PAN dan la bienvenida a las medidas de austeridad anunciadas pero ven con preocupación que no se propone recortar el mismo porcentaje en el gasto de operación del Gobierno Federal, por lo que hace suponer que las propuestas de reducción tienen como verdadera intención el debilitamiento del sano equilibrio de poderes y de la autonomía de las instituciones.

"Las políticas de austeridad que han anunciado los funcionarios públicos de la próxima Administración, se oyen bien, pero en el fondo lo que pueden estar pretendiendo es debilitar a los otros poderes e instituciones, diciendo en los hechos: "pórtate bien y te doy", de tal suerte que el Poder Judicial, Tribunales Electorales y Administrativos, la ASF, el INE, el INAI, INEGI y demás organismos autónomos, así como Presidentes municipales y Gobernadores, sobre todo los de filiación diferente a Morena, van a tener que tocar la puerta del nuevo Ejecutivo Federal, porque saben que, en el Congreso de la Unión, el partido en el gobierno tiene la mayoría suficiente para definir y aprobar el presupuesto de egresos de la federación", expresó.

Cortés Mendoza también cuestionó el qué impacto presupuestal tendrá descentralizar las secretarías y dependencias del Gobierno y si se podría suponer que se trata de una "limpia voluntaria" de todo el personal que no pueda cambiar de residencia a las nuevas sedes.

Por otro lado, manifestó que los coordinadores del Gobierno federal en los estados podrán operar a favor de Morena y con la libertad de erigirse como contrincantes de los Gobiernos locales, además del costo presupuestal adicional que tendrán; pues inclusive ya se planea en el mediano plazo la revisión la Ley de Coordinación Fiscal, lo que significaría tener maniatados a los Alcaldes y Gobernadores.