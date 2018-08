Cuestiona Nestora Salgado amnistía propuesta por AMLO

México.- Nestora Salgado, senadora electa de Morena, cuestionó la amnistía propuesta por el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

También puedes leer: Nestora Salgado solicita ayuda; pedirá protección especial

"Primero hay que preguntar quién pide el perdón", lanzó Salgado.

Nestora Salgado. Foto: Reforma

También puedes leer: Amnistía Internacional pide a AMLO acabar con crisis de DH

Con esas palabras, se refirió la ex comandante de la Policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, ya investida como senadora, a la promesa de perdón y amnistía prometidas por López Obrador.

La morenista acudió hoy al Senado a acreditarse y prometió procurar la justicia para los marginados.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: amlo.org

El perdón y el olvido es una frase muy fuerte. El perdón y el olvido, primeramente pudiera preguntar quién lo pide, razonó en entrevista.

A pregunta expresa, sin producir un sonido, dibujó con sus labios un "no" cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la política de perdón alentada por López Obrador.

Antes, en la presentación de un libro, Salgado externó su solidaridad a las víctimas de la violencia.

Nestora Salgado. Foto: Reforma

Quiero explicar con mis palabras y emociones el dolor de los que les han arrebatado a las víctimas, sueños que terminaron en fosas clandestinas, dijo.

Acusada por años de ser una "secuestradora", Nestora Salgado defendió su inocencia ante los medios.

"Los medios han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy aquí con la cara muy alta y con mucha dignidad: soy y seguiré siendo inocente. A mí se me fabricó el delito. Soy inocente y aquí estoy, con toda la dignidad y legitimidad que me dio el pueblo, con el que he luchado de la mano", agregó.