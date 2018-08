SCJN pedirá 5 mil mdp menos para 2019: AMLO

México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión que sostuvo con ministros de esta Suprema Corte se llevó a cabo sin confrontaciones al abordar los temas de austeridad y reducción de sueldos modificando el artículo 127.

López Obrador sostuvo un encuentro con once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, quien le informó que como parte del plan de austeridad del próximo gobierno que encabezará AMLO, reducirán su presupuesto con cinco mil millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa. Foto: David Ortega/EL DEBATE

“El presidente de la Suprema Corte dijo que ellos están haciendo un ajuste en el presupuesto. Ellos están calculando que van a proponer un ahorro en el marco del plan de austeridad de más de 5 mil millones de pesos, lo que va a significar una disminución importante”, informó Andrés Manuel López Obrador en su casa de campaña en la CDMX.

Si bien, el tabasqueño dijo que de manera muy respetuosa les expuso su intención de llevar a cabo la iniciativa de modificar el artículo 127 constitucional para que a partir de su gobierno ningún funcionario público gane más sueldo que el propio presidente, él será respetuoso de la decisión que el poder judicial determiné.

AMLO declaró “quiero aclararles que estamos frente a un poder independiente. Son tres poderes, y el Ejecutivo va a dejar de ser el poder de los poderes no va a someter a nadie. Sin embargo ellos están consientes como estoy seguro que están conscientes los legisladores electos, que no se pueden mantener los sueldos actuales, no es imponer nada vamos a mandar la iniciativa, vamos a tener una ley reglamentaria”.

López Obrador, presidente electo de México dejó claro que dicha reunión se llevó a cabo no sin ninguna confrontación.

Se hablaron estos temas con mucha responsabilidad y respeto, añadió.

AMLO sostuvo que les informó a los ministros de esta SCJN que promoverá que ningún funcionario gane más que el Presidente del país, que enviará una ley reglamentaria pero que al final quienes tomarán la decisión será en primera instancia el Poder Legislativo y posteriormente, aclaró, existen instancias para la “controversia”, por lo que dejó entre ver que de no estar de acuerdo el Poder Judicial con esta decisión de ser aprobada, él se va a ajustar al proceso legal, dijo.

Ya se dio un primer paso con una reducción en el gasto del Poder Judicial. Ya esto es importante, ya estamos hablando de una actitud pre propositiva. Puede ser un primer paso, pero es una buena señal, un buen mensaje, dijo, López Obrador.

Destacó que esta reunión, así como la que mantuvo este jueves con el presidente Enrique Peña Nieto son muestra de que se “están poniendo de acuerdo”, con lo que hay muy buena relación y entendimiento y aprovechó en su conferencia para mencionar que también el partido Morena se une a este plan de austeridad pues no recibirá al 100 por ciento sus prerrogativas.

En una actitud de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de derecho, nos reunimos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/ikYoUCs3XN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 10 de agosto de 2018

En morena no se van a recibir los mil 400 millones de pesos de prerrogativas, se va a sugerir que haya reducción del 50 por ciento y lo más importante decir a donde se va a ir ese ahorro, en que programas sociales, declaró.

En otro tema, AMLO informó que durante la reunión se habló de la necesidad de dar capacitación a ministerios públicos, policía y actores involucrados en la impartición de seguridad y justicia.

“En este nuevo marco legal, uno de los problemas que se tiene en la impartición de seguridad es que no se integran bien las carpetas de averiguaciones previas. Vamos a trabajar para que haya más profesionalismo”, indicó.