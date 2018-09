López Obrador reafirma compromisos con Sinaloa

Sinaloa.- El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo su primer encuentro formal con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, a quien le entregó un documento que contiene el Programa de Desarrollo Social del Gobierno de República para Sinaloa, que representará una inversión directa por 8 mil 734 millones de pesos, y con ello reafirmar sus compromisos con Sinaloa.

En punto de las 10:00 horas, López Obrador llegó al Palacio de Gobierno. En las escaleras que están por la calzada De los Insurgentes ya lo esperaba una comitiva de recepción, encabezada por Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes.

Andrés Manuel llegó en una camioneta blanca, sin ser escoltado por la Policía. Solo se observaron patrullas de Tránsito que desahogaron el tráfico de las calles colindantes al Palacio.

A su llegada, fue recibido por los senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro; así como por el alcalde electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Previo a su llegada, se hicieron presentes algunos diputados electos de Morena, entre ellos Graciela Domínguez y Marco Antonio Zazueta; además de la diputada federal Merary Villegas.

De inmediato se dirigió al tercer piso del Palacio, no sin antes saludar a los burócratas estatales, quienes se aglomeraron por las orillas del barandal que marcaba el pasillo que hicieron para el próximo presidente; y también en los balcones, con la expectativa de saludarlo y tomarse fotos con él.

Mensaje de AMLO

Al llegar, Andrés Manuel López Obrador expresó a los medios de comunicación que el motivo de su visita a Sinaloa era para agradecer el apoyo de la gente que confió en la cuarta transformación: «Vengo a escuchar las peticiones del gobernador. Sinaloa se convirtió en el sexto estado que más votó, por ellos vengo a agradecerles y a reafirmar mis compromisos con los sinaloenses», dijo.

AMLO se comprometió a brindar más apoyos e inversión a Sinaloa en materia de educación y del campo agrícola, así como de seguridad.

Se reúne con el gobernador

Durante dos horas, Quirino Ordaz y López Obrador se ausentaron de las miradas públicas, mientras sostenían la reunión, que acabó alrededor de las 12:00 horas.

Luego de ello, el mandatario informó de un encuentro respetuoso y de buen entendimiento; y que en breve se plantearán tres proyectos primordiales.

El encuentro sostenido por el gobernador y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue con cordialidad, respetuoso y de buen entendimiento, afirmó el propio jefe del Ejecutivo estatal, quien lo recibió en Palacio de Gobierno junto con todo su gabinete y legisladores locales y federales.

Ahí, aprovechó para tocar diversos temas de interés para la entidad, que la próxima semana habrá de presentarse de manera formal, pues así se estableció durante el encuentro: «Le presentamos las áreas económicas, como el campo, la pesca, y él me dijo que planteara tres proyectos prioritarios. Que no había mucha lana, que toda la obra social se irá a elevar las pensiones para adultos mayores, para jóvenes que no tienen chamba, jóvenes que tienen problemas de discapacidad; pero que tenemos que ver cómo meter en el presupuesto proyectos que sean estratégicos».

El mandatario estatal indicó que uno de los proyectos que buscará que se concluya es la carretera Badiraguato-El Parral, obra que hace dos años no existía y que hoy en día representa un gran beneficio. «Fue algo que él (AMLO) reconoció mucho. Se logró enrolar a la federación y que la metieran en el presupuesto, para este año estén invirtiendo 200 millones de pesos; faltan mil».

En este sentido, comentó que López Obrador pretende que esta carretera se termine en concreto hidráulico, lo que consideró como bueno, pues eso representa más mano de obra, más trabajo y mayor duración de la rúa.

«De igual forma le tocamos el tema de los puertos de Topolobampo y de Mazatlán. Yo le dije que no éramos prioridad para el gobierno federal porque la lana la estaban metiendo en otros puertos, en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, y que era importante que volteara a apoyarnos, que además los recursos están en un fideicomiso», precisó.

De igual forma, agregó que se tocó el tema de la educación, pues es un rubro en el que no llega suficiente recurso de la federación para atender los programas de los maestros, de salud, de la certidumbre jurídica, entre otros.

«Se le planteó que, en el estado, estamos haciendo tres hospitales: el General de Culiacán, el de Mazatlán y el Pediátrico. Le dije que estábamos gestionando el equipamiento para el hospital de El Carrizo, que ahí nos echara un empujón».

Platiqué con Fernando Valenzuela, gloria y leyenda del beisbol.



Ayer iniciamos una nueva gira por el país. Estuvimos en Tepic y Mazatlán; hoy en Culiacán y vamos a La Paz. pic.twitter.com/9e4gkXWb1h — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 17 de septiembre de 2018

Añadió también que tocó el tema del campo: «Le dije que nos apoyara más con empleo temporal para la pesca, que este año por primera vez el estado le había metido a un programa de esa magnitud para beneficiar a 20 mil familias, pero que era muy desbalanceado que dé un total de 50 millones, el estado puso 40, y la federación 10; que necesitamos que la federación le entre con más lana», abundó.

Se informó también del Programa de Desarrollo Social presentado por López Obrador, de otorgar 47 mil 234 becas de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año para los llamados ninis para que sean aprendices en un oficio, inversión que alcanzará los 2 mil millones de pesos de esa bolsa; además de 5 mil 500 becas para estudiantes universitarios de bajos recursos por 2 mil 400 pesos mensuales; y el aumento del doble de la pensión para adultos mayores, programa que significa una inversión de 3 mil 240 millones de pesos, que incluye a jubilados y pensionados del IMSS y del Issste.

Encuentro con Fernando Valenzuela

En el interior del Palacio, AMLO se encontró con el exbeisbolista Fernando Valenzuela, quien le regaló un bat autografiado.

En su cuenta oficial de Facebook publicó un video donde anunció haber declinado una invitación de los Dodgers para lanzar una bola en su estadio; y le dio la bienvenida a Diego Armando Maradona como el nuevo entrenador de los Dorados.

EL DATO

Carretera

AMLO anunció que continuará con la carretera Badiraguato a El Parral, pero con concreto hidráulico.