Rechaza AMLO militares en frontera con Estados Unidos

Coahuila.- Tras la petición de Donald Trump para desplegar tropas en la frontera con México, el candidato presidencial por Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, llamó a lograr acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para lograr el desarrollo sin muros ni militares.

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que actuará siempre con respeto a los gobernantes estadounidenses y de otros países y ante las afrentas, aún con el corazón caliente, actuará con la cabeza fría.

Andrés Manuel López Obrador. AP

"Sin ofender a nadie, siendo respetuosos del Gobierno de Estados Unidos, queremos insistir de que la relación con Estados Unidos tiene que ser una relación de respeto mutuo. Nunca les vamos a faltar el respeto a los gobernantes de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que el Gobierno de Estados Unidos le falte al respeto al pueblo de México".

López Obrador se remitió a un texto bíblico que dice que la respuesta blanda quita la ira, en cambio, las palabras ásperas elevan el furor.

"No vamos a usar malas palabras, vamos a decir las cosas con respeto y claridad. No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera, no se resuelven así los problemas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", dijo ante simpatizantes de la región norte de Coahuila.

Donald Trump. Foto EFE

"Vamos a hacer labor de diplomacia con el Gobierno de Estados Unidos para hacerlos entrar en razón. Necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo, no el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad".

El candidato puntero en las encuestas para llegar a la Presidencia se comprometió a respetar a los Gobiernos de otros países, pero también a exigir respeto.

"Vamos a llevar a cabo una política de respeto a todos los gobiernos del mundo porque, repito, no queremos, no vamos a permitir que México y su pueblo se conviertan en piñata de ningún gobierno extranjero".

No voy a caer en ninguna provocación, porque vamos nosotros a actuar siempre, aunque tengamos el corazón caliente, con la cabeza fría.

Afirmó que, de obtener la victoria, el Gobierno mexicano protegerá a los migrantes.

"Desde aquí, desde la frontera les digo que nuestros paisanos migrantes van a contar con la protección del Gobierno de México, no están solos los migrantes, los que han cruzado la frontera, no por gusto, sino por necesidad".

"Al triunfo de nuestro movimiento los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convenir en procuradurías para la defensa de los migrantes".