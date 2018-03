AMLO espera ser uno de los mejores presidentes de México

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador solicitó su registro como candidato a la presidencia de México ante el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El representante de la coalición Juntos Haremos Historia espera pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México.

Aspiro a estar a la altura de Benito Juárez, Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, y del expresidente Lázaro Cárdenas del Río”.

Frente a cientos de simpatizantes, entre los cuales destacó el grupo de Mineros, López Obrador se refirió a los otros candidatos como sus "adversarios" y no como enemigos, por lo que, afirmó, es el momento de extender la mano abierta y franca a ellos.

Foto: EL DEBATE.

“Manifestamos a los integrantes del poder económico y político del país que no les guardamos rencor y les aseguramos que tras su posible derrota en 2018 no habrá represalias ni persecución ni destierro para nadie. Declaramos enfáticamente: lo que se necesita es justicia, no venganza. No odiamos a nadie, sencillamente deseamos con toda nuestra alma lograr el renacimiento económico, social, político y, sobre, todo el renacimiento moral de nuestro querido México”, dijo.

Sin embargo, señaló que sus "adversarios" tendrán que entender que ningún grupo, por más importante y poderoso que sea, podrá seguir conspirando contra la paz social en beneficio propio, puesto que nada ni nadie vale más que el bienestar y felicidad del pueblo.

El candidato prosiguió diciendo que el nuevo gobierno democrático garantizará las libertades para que cada cada persona se dedique a lo que más le convenga, pero todo ceñido a la legalidad; habrá negocios, mas sin "influyentismos", corrupción ni impunidad.

Foto: EL DEBATE.

El tabasqueño aseguró que, de ser elegido presidente del país, el presupuesto será realmente público y se le dará preferencia a los pobres, se cuidará los recursos naturales y se mantendrá el equilibrio en la repartición del fruto del trabajo.

La riqueza de la nación y los frutos del trabajo de los mexicanos se distribuirán con justicia y no se permitirá que los privilegios de pocos se sustenten en la opresión, en la inseguridad y en la miseria de millones de mexicanos”, advirtió.

López Obrador adelantó que su gobierno será honesto y que representará a todas las clases sociales y a todos los sectores económicos, a todos los partidos y a todas las personas.

La vida pública en el país iniciará una etapa nueva "con un presidente que no este subordinado a ningún grupo de intereses creados y que sólo tenga como demandante y jefe máximo, que sólo tenga como amo al pueblo de México”.

Foto: EL DEBATE.

En cuanto a su Proyecto de Nación, señaló que está sustentado en cinco compromisos básicos.

En primer lugar, López Obrador prometió que México será un Estado democrático de derecho auténtico. En otras palabras, ésta serán las últimas elecciones celebradas "bajo la sospecha y el temor sobre el fraude electoral".

Asimismo, aseguró que acabará con la corrupción, la impunidad y con los lujos en el gobierno, ya que habrá autoridad moral y, por ende, autoridad política.

“La honestidad y la austeridad en el ejercicio del gobierno nos permitirán liberar recursos suficientes para financiar el desarrollo sin aumentar el impuesto, sin endeudar al país y sin imponer a la población alzas draconianas como los llamados gasolinazos”, dijo.

El candidato auguró que todos los mexicanos tendrán trabajo y salario dignos, puesto que, explicó, se reactivará la economía incentivando todas las actividades productivas y se habrá alianzas con los sectores privados y sociales.

Además, se comprometió a trabajar todos los días y a dar toda su imaginación y talento para reconstruir la seguridad pública, conseguir la paz y garantizar la tranquilidad del pueblo.

Atenderemos las causas que desataron la violencia y también actuaremos con profesionalismo y coordinación para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes”.

Para ello, afirmó que, al igual que en su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, mantendrá una reunión con su gabinete de seguridad todos los días a las 7 de la mañana para recibir el parte policiaco y militar a fin de tomar las decisiones necesarias.

Por último, convocará a los habitantes del país para construir un consenso ético, que es indispensable. Es por ello que se le dará importancia a la divulgación de la Constitución Moral, no como instrumento jurídico, sino como expresión de los valores fundamentales.