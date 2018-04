AMLO pide revelar quién financió serie acerca de populismo

CIUDAD DE MÉXICO 29-Apr-2018 .-Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", propuso un acuerdo a los productores de la serie "Populismo en América Latina".

El tabasqueño los retó a revelar quién financió la producción del documental a cambio de que él mismo lo transmita completo desde su cuenta de Facebook.

"Si lo hacen, yo se los transmito en Facebook. Yo acepto el debate pero ¿por qué el anonimato?", cuestionó López Obrador.

El ex Jefe de Gobierno capitalino se refirió a la serie como un bodrio, un documental asqueroso y fascistoide. Asegura que él no va a 'mochar' manos.

Ante la desconfianza de la militancia hacia ciertos candidatos, Andrés Manuel López Obrador dijo que a quien robe no se le va a cortar las manos, sino les va a hacer manicure.

Durante un mitin realizado esta tarde en Palenque, Chiapas, el abanderado de Morena, PT y PES pidió a sus simpatizantes votar por todos los candidatos de la alianza tanto locales como federales.

En las ultimas semanas, militantes de Morena en la entidad han protestado por la designación del ex dirigente estatal del PVEM, Eduardo Ramírez Aguilar, y de Sasil de León, ex diputada por el PVEM, como candidatos al Senado.

No se preocupen que ahí se coló uno que no tiene buena fama, o se le tiene alguna desconfianza. No se preocupen, yo no voy a mochar manos, pero sí voy a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, dijo el tabasqueño.