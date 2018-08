Fuerzas Armadas entregan propuestas de seguridad a AMLO

México.- El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que las Secretarías de la Defensa y Marina le entregaron un diagnóstico y propuestas en seguridad en las reuniones que tuvo con sus titulares, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente.

También puedes leer: Le quedan a Peña Nieto 100 días... y muchos pendientes

"Fueron muy provechosas las dos reuniones, en los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro País", comentó.

También puedes leer: Fuerzas Armadas agradecen apoyo de Peña Nieto en el sexenio

En conferencia, el tabasqueño aclaró que no se puede dejar de usar a las Sedena y Marina para garantizar la seguridad pública porque en la actualidad no hay otra opción.

Quiero ser lo más claro posible, sincero, si no contamos con el apoyo del Ejército y la Marina no podríamos enfrentar el problema de la inseguridad, dijo.

El Mandatario electo reconoció que la Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen las Fuerzas Armadas.

Imagen temática. Foto: EFE

"Siendo realistas no se ha podido consolidar a la PF, no se avanzó, no quiero hacer cuestionamientos pero sí tengo que informar con objetividad, no se podría atender el problema de la inseguridad y la violencia en la actualidad sin utilizar al Ejército y la Marina".

López Obrador aseguró que sería irresponsable acuartelar a militares y dejar a la población en indefensión.

Asimismo, previó que a mediados de octubre tengan la propuestas de los que serán sus Secretarios de la Defensa y Marina.

Andrés Manuel López Obrador | Foto: amlo.org.mx

Reiteró que todos los días, a las 6:00 horas, encabezará reuniones de seguridad.

"No voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal, va a haber Mando Único, vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados", dijo.