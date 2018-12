Se termina la politiquería: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la terna para el que será el nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia asegurando que en el Senado no hay línea para su elección y que por fin se pondrá fin a la politiquería.

En la conferencia matutina de hoy, detalló que dos mujeres y un hombre son los elegidos por el presidente López Obrador para conformar la terna que irá por el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, informó el tabasqueño en su conferencia de prensa matutina de este jueves.

Enviaré la terna para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia al Senado como una de las facultades que tiene el titular del Poder Ejecutivo, mencionó.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: Cortesía

Los elegidos por el presidente son: la abogada Loreta Ortiz, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría y doctorado, académica de la Universidad Iberoamericana. También se encuentra en esta terna; Celia Maya García Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro con maestría en Derecho Procesal y ha sido juez desde 1979 y el tercero que estará como una posibilidad para ocupar el cargo de Ministro es el Doctor en Derecho por la UNAM, Juan Luis González Alcántara, quien fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, informó AMLO.

Diálogo con periodistas desde Palacio Nacional https://t.co/MIsp0tJ0kt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 6 de diciembre de 2018

Si bien la mayoría del Senado corresponden a la fuerza política de Morena, López Obrador dejo claro que eso no intervendrá en la elección de quien sea el nuevo Ministro pues defendió la autonomía de cada uno de los senadores y de su libertad para decidir.

“Son representantes del pueblo, de las entidades federativas y ellos van a decidir. Bajo palabra de decir verdad; No hay línea, no vamos a mentir, nos vamos a robar, no vamos a traicionar al pueblo. Entonces se envía la terna. Sí existía la mala costumbre, porque no estamos enfrentando a eso, estamos en el terreno de lo inédito, hay muchos que dicen: ¿será? O es tirar la piedra y esconder la mano, un doble discurso, la hipocresía, nada de eso, se termina la politiquería, ya el poder ejecutivo no es el poder de los poderes”, dijo.

El presidente pidió a quienes no se acostumbren con esta nueva manera de gobernar que “se vaya acostumbrando”.