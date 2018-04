Captan a López Obrador en Sonora; arribó en avioneta privada

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores viajaron ayer en un avión Cessna, matrícula XB-HSW, que según portales especializados pertenece a la compañía Aeronaves de Sonora.

De acuerdo con su equipo, el tabasqueño abordó el taxi aéreo en Mexicali para viajar a Nogales; y más tarde usó la misma aeronave para acudir a Guaymas.

Estamos a punto de despegar de Mexicali, vamos a Nogales, San Luis Río Colorado. Me acompaña Marcelo, Alfonso Durazo, desde luego el que graba y filma, César.

"Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Donald Trump, pero no lo vamos a vender porque no es de nosotros, el que vamos a vender es el que costó 7 mil 500 millones, ese sí lo vamos a vender", reiteró en un mensaje a través de Facebook.

Foto: Reforma

El aspirante presidencial iba acompañado por Marcelo Ebrard, coordinador de circunscripción; Alfonso Durazo, aspirante al Senado por Sonora; y César Yáñez, vocero del candidato.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: @lopezobrador.org.mx

Reiteró que no se subirá al avión presidencial y recordó la anécdota de uno de sus vuelos en Nayarit el año pasado, donde al momento de su despegue sonó una alarma de riesgo por baja altura.

"No me voy a subir a ese avión. Este ya escucharon, no pita tampoco, los de Nayarit sí pitan. Tampoco hay ningún problema, son muy buenas las avionetas que van a la Sierra", comentó.