Propuestas a medias las de los candidatos: analistas

Culiacán, Sinaloa.- Analistas políticos, académicos y empresarios coincidieron en que hubo falta de propuestas de los candidatos a la alcaldía de Culiacán en temas cruciales, como de corrupción y de seguridad, además en rubros de movilidad y urbanismo.

En la mesa de análisis que se llevó a cabo después del encuentro entre candidatos a la alcaldía de Culiacán participaron los analistas políticos Fernando Zepeda, columnista de esta casa editorial; Héctor Ponce, también analista de este matutino; Aarón Sánchez, académico y analista político; Tomás Guevara, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y Edna Fong, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Culiacán.

El moderador del ejercicio democrático fue el periodista Francisco Castro.

Sobre las impresiones del encuentro llevado a cabo en el Museo de Arte de Sinaloa, la representante de los empresarios de la capital del estado, Edna Fong, sostuvo que no hubo propuestas claras y faltó contundencia en temas de corrupción, seguridad y movilidad.

En su intervención, el sociólogo Tomás Guevara coincidió en que no solo faltaron propuestas profundas, sino que las que se emitieron carecen de una visión de futuro; es decir, que tanto políticos como gobiernos en general plantean propuestas de acuerdo con los tiempos propios del periodo que les toca gobernar: «No hay una visión de futuro que les permita, por ejemplo, decir:

Yo estoy imaginando a Culiacán dentro de veinte años así.

En ese sentido, subrayó que muchas de las políticas públicas están diseñadas para mantenerse en el poder, no en la resolución de los problemas.

Por su parte, Fernando Zepeda, columnista y analista político mazatleco, expresó que los cuatro candidatos conocen el problema de Culiacán; sin embargo, no tienen claro cómo hay que hacer las cosas.

Manifestó que en el encuentro hubo aspirantes que dieron a conocer propuestas, pero sin sustento, como fue el caso de Robespierre Lizárraga Otero, candidato de la coalición Por Sinaloa al Frente, cuando habló sobre el urbanismo social.

Sobre el caso de Jesús Estrada Ferreiro, dijo que estuvo medio perdido y disperso.

De Jesús Valdés Palazuelos, candidato de la coalición Todos por México, dijo que era el candidato a vencer, por lo que los ataques no se hicieron esperar por los contrincantes.

A decir de Aarón Sánchez, exrector de la Universidad Autónoma de Occidente, dijo que existió entre los aspirantes una enorme asimetría porque hubo candidatos como Estrada Ferreiro, candidato de la coalición que encabeza Morena, y Carlos Arturo García, del Partido Independiente de Sinaloa, que llegaron al debate sin propuestas y sin idea de a qué iban al encuentro.

Criticó a los partidos políticos por mandar a sus candidatos con propuestas muy pobres:

Se le pudiera exigir a Jesús Valdés por la experiencia que tiene como presidente municipal; sin embargo, tampoco profundizó y planteó de manera consistente qué es lo que quiere hacer.

El académico y analista político evidenció que los candidatos confunden lo que es la ciudad de Culiacán con lo que es el municipio de Culiacán. Indicó que se concentraron en la ciudad, pero se olvidaron de lo que son las sindicaturas de este municipio:

"Aquí hay una ausencia importante, ninguno expresó algún planteamiento que tiene que ver con el desarrollo del municipio como tal ni en términos de estructura ni en términos de estrategia de seguridad o de políticas públicas".

Héctor Ponce, autor de la columna "Cuartel político", coincidió en que el candidato del PAIS se vio cansado; mientras que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia parecía perdido por desconocer los temas. A Lizárraga Otero lo vio con un mejor discurso en comparación con otras competencias electorales.

Las estrategias

A renglón seguido, el columnista expuso que el candidato a vencer era Jesús Valdés, situación que no fue aprovechada por el resto de los candidatos. Señaló que vertieron propuestas en materia de vialidad y movilidad, las cuales urgen en la ciudad.

Ponce destacó que el tema de seguridad fue desaprovechado por los candidatos, toda vez que no hubo propuestas concretas. Otro de los problemas graves del municipio es el drenaje pluvial, que tampoco fue abordado a fondo. Fernando Zepeda aseguró que la elección para la alcaldía de Culiacán será de tres candidatos y no de dos, a pesar de lo malo que sean los abanderados.

Puntualizó que la estrategia de Estrada es subirse en la ola del efecto de Andrés Manuel López Obrador: "Es increíble que en Sinaloa, no nada más en Culiacán, el crecimiento de las simpatías de Morena es muy grande, y con eso ya se metieron a la pelea del primero de julio".

Asimismo, añadió que Robespierre espera que su padrino y candidato al Senado, Héctor Melesio Cuen, le aporte algo para sacar buenos números.

El catedrático de la máxima casa estudios, Tomás Guevara, ponderó los discursos de Robespierre y de Jesús Valdés, los cuales fueron los más elaborados.



Fong, representante de los empresarios de la capital del estado, dijo que los candidatos a la alcaldía de Culiacán no tocaron temas importantes como el de educación, que es fundamental para la formación de la ciudadanía. Los invitados en la mesa de análisis exhortaron a los distintos actores políticos a llevar a cabo una elección en un marco de paz y sin violencia.

Héctor Ponce

Analista y autor de la columna "Cuartel político"

“Aquí, la estrategia de Estrada Ferreiro es que los moje la ola de López Obrador, que no sabemos qué tanto va a mojar. Muchos dicen que va a mojar lo que es el Senado y diputaciones federales, pero si vemos el día de la elección filas y filas de gente votando, entonces quiere decir que sí puede permear hasta las diputaciones locales y alcaldías. Ahí quien sale perdiendo es el PRI, porque ese incremento de votación es anti-PRI”.

Aarón Sánchez

Analista político y catedrático

“La gran incógnita que hay en este proceso electoral es de qué manera van a impactar las elecciones presidenciales en el ámbito local, y eso, creo, es lo que influye en los candidatos. El candidato a la alcaldía de la coalición que encabeza Morena le está apostando todo en la figura de López Obrador.

No pone ningún esfuerzo para sumar algunos adeptos a la causa. En ese sentido, sí está en la jugada; pero de manera muy pasiva. Otro caso distinto es el del candidato Jesús Valdés. La preocupación que trae es cómo le afectará negativamente la elección presidencial a él”.

Edna Fong

Presidenta de Coparmex Culiacán

“Considero que otra cosa que empuja a la población a votar es lo mismo que traemos del encono social. Hemos venido participando con solo dos partidos ahorita, según las encuestas, vemos que va otro partido que no ha sido el mismo y que no ha gobernado, y creo que eso hace que la población salga a votar porque no están de acuerdo con los resultados de estos dos partidos. Los millennials y las personas que quieren cambios son los que saldrán a votar”.

Tomás Guevara

Sociólogo, catedrático de la UAS y experto en temas de violencia

“Veo que las estrategias de inseguridad son las mismas: hay que pagarle más a los policías, armarlos, prepararlos y capacitarlos; pero eso es atacar los efectos de la violencia, pero de las causas no hay. Es como el problema de la declaración de alerta de violencia de género, donde todas las estrategias son para que las mujeres entiendan su rol, pero no hay nada contra los hombres que los haga pensar a la mujer de manera diferente”.

Fernando Zepeda

Analista político y autor de la columna "En el blanco"

“En el caso de Jesús Valdés, no puede apostarle a un deterioro que ha tenido su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Hablar del candidato creo que resta en este momento; y hablar del PRIcon mucha más razón. Por eso estamos viendo un Jesús Valdés que se parte el lomo en las colonias haciendo mucha actividad política, porque sabe que, si no lo hace así, difícilmente tendrá posibilidades de ganar. Ese es el escenario que veo.”