AMLO da su primer mensaje a México

Ciudad de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió el bastón de mando de los 68 pueblos originales indígenas, en medio de una ceremonia emotiva y única, en donde reafirmó el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo mexicano.

En el Congreso de la Unión habló de la nueva política que aplicará para realizar la cuarta transformación y que se está por iniciar en su gobierno, que se podría llamar una modernidad forjada desde abajo y después de la purificación a la envestidura presidencial y aseguró que lo que se busca una purificación de la vida pública de México.

Primero se dará atención a los pueblos indígenas que han vivido bajo la opresión y la pobreza, para rescatarlos de la marginación.

Hacen indígenas ritual a AMLO previo al mensaje. Foto Reforma

Destacó que "nos están entregando un país en quiebra con lo que tiene que ver con la industria petrolera y eléctrica"; por lo que pidió paciencia para cumplir con los compromisos.

Los apoyos se entregarán de manera directa para evitar "moches" y manipulación política, y se creará un banco del bienestar que actualmente se conoce como Bansefi, en donde la gente pobre pueda cobrar la ayuda que entregará el pueblo.

Explicó que el dinero saldrá de liberar presupuestos que se dejaron de gastar en lujos y en actos de corrupción, y de esto saldrán los financiamientos de los programas sociales, porque no se crearán nuevos impuestos y no se gastará más de lo que se capta.

Carmen Santiago Alonso pide sacar de la pobreza a los pueblos indígenas. | Foto: captada de video

La actuación del gobierno será transparente y la nómina de los trabajadores de gobierno se podrá ver en internet, y "nada de que además del sueldo, no habrá más bonos, compensaciones o recursos de desgaste o fatiga, ya no va a ser así", enfatizó.

Los bienes de los servidores públicos serán transparentes, principalmente de la familia del Presidente de México y se comprometió a "no ser candil de la calle y oscuridad de su casa", al comprometerse a reducir los viajes al extranjero.

Insistió que no habrá impunidad, porque se van a cancelar los fueros y los privilegios, con las reformas al artículo 108 de la Constitución que ha propuesto al Congreso de la Unión.

Miles de mexicanos reunidos en el Zócalo durante la entrega del bastón de mando. | Foto: captada de video

Todos nos vamos a portar bien y se convertirá en delito grave la corrupción y el robo de combustible y no va haber huachicoleros de abajo y arriba, externó López Obrador.

Destacó que va a estar activo desde Palacio Nacional a la 6 de la mañana para tratar el tema de inseguridad, y posteriormente a las 7 de mañana se comprometió a hablar con el pueblo de México para revisar los problemas de inseguridad del país.

Ceremonia de purificación durante la entrega de bastón de mando al Presidente de México. | Foto: captada de video

En ete mismo tenor, precisó que la corrupción no era un delito grave en el país en donde reinaba la corrupción, pero ahora quienes incurran en esos delitos van a ir a la cárcel, sin derecho a fianza.

También serán delitos graves quienes incurran en portación ilegal de armas; falsificación de facturas para la evasión fiscal; el fraude electoral; la compra de votos y el uso de recursos públicos para financiar campañas y se acabaron "los moches" a los diputados en donde se les "maiceaba" desde el Ejecutivo.

En materia de seguridad, dijo que se desaparece el Cisen y el Estado Mayor Presidencial como parte del proceso de creación de la Guardia Nacional, y adelantó que desde el lunes se va a una sala de exposición para su venta el avión presidencial, además de que se venderá la flotilla de aviones y helicópteros.