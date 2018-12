No tiene derecho a fallarnos: ciclista a AMLO.

México.- El día de hoy Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de México, pero antes de la imposición de su banda fue interceptado por un ciclista que le dio un emotivo mensaje.

Fue durante la mañana que el ciclista se dio paso entre el convoy para alcanzar al ahora presidente de México y decirle “Tú no tienes derecho a fallarnos”.

El mensaje fue tan significativo para AMLO que decidió retomarlo en su discurso tras recibir la banda presidencial de manos de Enrique Peña Nieto.

Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: ‘Tú no tienes derecho a fallarnos’; y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, “no tengo derecho a fallar, relató López Obrador.