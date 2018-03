"Que Anaya y Meade vayan al MP, no a debatir sino a declarar”

México.- El abanderado por la coalición "Junto Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador respondió a los retos que José Antonio Meade y Ricardo Anaya, candidatos por la Presidencia de México por el PRI y PAN respectivamente, lanzaron en su contra, por lo que los invitó a que lo respeten y que acudan al Ministerio Público, "no a debatir, sino a declarar", sentenció el morenista.

“Que debata Meade con Anaya para ver todo lo que tienen pendiente, que arreglen sus cosas. Nosotros no nos vamos a confrontar; y que vayan también al Ministerio Público, ahí no a debatir sino a declarar”.

Ayer EL DEBATE publicó que el aspirante, Ricardo Anaya retó, luego de registrarse como abanderado oficial ante el INE, Andrés Manuel López Obrador a debatir, lanzando polémica invitación.

Vamos a ver si el señor tiene las ideas, el valor y los pantalones para enfrentarnos en un debate, dijoRicardo Anaya ante simpatizantes del PAN, PRD y MC.

Asimismo Meade Kuribreña publicó en su cuenta oficial de Twitter el reto hacía el morenista.

El Tribunal Electoral TEPJF_informa nos dio ya luz verde para debatir en este periodo intercampañas. Ya no hay pretextos López Obrador_. ¡Éntrale! #YoMero.

Por lo que el tres veces aspirante a Los Pinos, según la publicación de Proceso respondió.

Se llevan fuerte. Yo nada más les pido que me respeten, eso de que me faltan pantalones, como dicen los jóvenes, eso sí calienta.

“Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos. Ellos son muy peleoneros, hasta me llama la atención, no sé qué les está pasando”, finalizó.