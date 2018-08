Cuestionan el costo del cierre de campaña de AMLO

Ciudad de México.- El costo del cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca fue cuestionado anoche por la consejera electoral Pamela San Martín.

También puedes leer: Especialistas ven desigualdad con reformas de Peña Nieto

Durante la discusión y análisis de los dictámenes de fiscalización, indicó que López Obrador reportó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que pagó únicamente 3.5 millones de pesos para la renta del Estadio Azteca.

También puedes leer: "Si algo no le gusta a un gobierno extranjero, no nos importa"

En contraparte, señaló que, de acuerdo a información periodística, en 2012 el entonces candidato priista Enrique Peña Nieto gastó 16.2 millones de pesos en la renta de dicho Estadio Azteca.

"En esta fiscalización se reportó la renta del Estadio Azteca en 3.5 millones de pesos, eso fue lo que nos reportaron. Hace seis años, según información periodística porque no hemos podido integrarlo en cuanto a los datos concretos, se reportó la pura renta en 16.2 millones de pesos", advirtió la consejera.

"Es decir, resulta que tenemos la renta del Estado Azteca pues bastante más barata, bajó de 16.2 millones a 3.5 millones en seis años, pues me parece que contrario a lo que serían los valores del mercado, hasta donde yo entiendo generalmente con el transcurso del tiempo los precios se incrementan, y no decrementan, y menos en una proporción como la que se está señalando".

En una sesión que se prolongó hasta la medianoche de ayer, el Consejo General del INE aprobó los dictámenes de fiscalización e impuso 872.6 millones de pesos en multas a los partidos políticos.

No obstante, durante la discusión, la consejera acusó que el árbitro electoral no fue exhaustivo en sus investigaciones sobre los gastos e ingresos reportados por los actores políticos.

San Martín consideró que, por ejemplo, la renta del Estadio Azteca por parte de López Obrador es un tema que debió ser indagado más a fondo por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.

Me parece que es una cuestión que debió de haber sido observada por la Unidad Técnica de Fiscalización, y que no fue observada y, por ende, no es materia de alguna conclusión y no es materia de alguna sanción.