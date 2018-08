Morena promete sana distancia con López Obrador

Ciudad de México.- Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena, aseguró que como partido guardarán una sana distancia respecto al poder Ejecutivo federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles, al recibir su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Presidente electo se comprometió a respetar la autonomía y la división de poderes.

El futuro es nuestro, tenemos presidente, proyecto y sobre todo apoyo popular.

El camino está trazado, el diseño de un nuevo país se materializa y es una realidad.@lopezobrador_ #PresidenteElecto @yeidckol pic.twitter.com/rlw1vOlOQ5 — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 8 de agosto de 2018

En consonancia con esos dichos de López Obrador, Polevnsky indicó que Morena caminará de manera paralela al Gobierno federal pero respetando sus respectivos espacios.

Él ha sido siempre un crítico de la falta de respeto de las divisiones de partidos es un hecho que él le va a dar su lugar a este partido como a todos los demás partidos.

"¿Qué nos toca a nosotros? Los grupos parlamentarios tienen que trabajar con el partido, con la causa. Aquí vale la pena aclarar, el Ejecutivo va en una línea y el legislativo en otra".

¿Morena va a mantener una sana distancia respecto al Presidente?, se le preguntó.

"Absolutamente, mira, de hecho cuando ya él pide licencia dentro del partido nunca jamás se metió para darnos línea, imagínate: siendo presidente con licencia del partido nunca dio línea, yo creo que ahora menos", aclaró.

En entrevista con medios, la lideresa morenista indicó que el partido y sus grupos parlamentarios apoyarán e impulsarán todas las iniciativas que promueva el Gobierno federal.

Adelantó que la bancada de los diputados de Morena está a la espera de que el INE haga la asignación definitiva de las curules para poder elegir al que será su coordinador.

Desde ahí (el Congreso) vamos a coadyuvar para que las iniciativas, propuestas, que fueron nuestras propuestas de campaña, que han sido la razón de nuestra lucha de muchísimos años, avancen.

"Vamos en líneas paralelas, sí, pero el proyecto es el mismo".

Polevnsky agregó que Morena, que ya es la principal fuerza política del País, evitará cometer los mismos errores que cometieron otros partidos.

"Nosotros no queremos cometer los errores que han cometido otros partidos en general, no uno, todos, nosotros queremos seguir actuando y nosotros no vamos a tratar a partidos que hoy son menores o minoritarios como nos trataron a nosotros", dijo.