AMLO: Estoy en contra de la reelección

Ciudad de México.- En medio de las críticas de sus adversarios, que lo comparan con el venezolano Hugo Chávez, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de ganar las elecciones presidenciales, no buscará la reelección.

Luego de que la oposición lanzó un spot en el que relaciona al tabasqueño con el fallecido mandatario sudamericano, el aspirante aseguró que su Gobierno sólo será de seis años.

Andrés Manuel López Obrador. Foto AP

Al encabezar un mitin, en Delicias, Chihuahua, insistió en que se someterá al mecanismo de revocación de mandato, a través de una consulta que podrá realizarse cada dos años.

El pueblo pone y el pueblo quita, eso va a permitir que los ciudadanos tengan las riendas del poder en las manos. No les voy a quedar mal.

"Ese comercial inmundo, ese mensaje cochino que sale en la televisión que dice que lo mismo decía Chávez y que se quedó 14 años. Yo, por convicción, por principios, estoy en contra de la reelección. Yo nada más hasta el 2024".

López Obrador consideró que un sexenio será suficiente para establecer las bases de un País justo, ya que trabajará un promedio de 16 horas al día y, con ello, logrará avances equivalentes a los de dos sexenios.

"Un monje, San Benito, estableció que los monjes tenían que dedicar ocho horas para pensar, ocho para descansar y ocho para trabajar, así dividió.

"Pues no va a ser así ahora. Van a ser ocho horas para descansar y 16 horas para trabajar. Esto va a implicar que vamos a hacer 12 años en seis, no necesitamos más que eso y vamos a mantener el principio de no reelección".

Ayer, la pauta del PAN en el INE incluyó un nuevo spot en el que advierte la propuesta del tabasqueño fue aplicada por Chávez para quedarse 14 años en la presidencia venezolana.

"Chávez prometió a los venezolanos consultar cada dos años si debía seguir en el poder", refiere el audiovisual en el que se colocan, de manera intercalada, los discursos de Chávez y de López Obrador.

"La consulta fue un fraude, se quedó 14 años en la Presidencia y destruyó todo un país. Hay que conocer la historia para no repetirla".