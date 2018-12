Ya no me pertenezco, soy de ustedes: AMLO

Ciudad de México, México.-Ante un Zócalo lleno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apeló al apoyo popular a su Gobierno.

"No me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy del pueblo de México", dijo.

"Hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores me avasallarían, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez", arengó entre aplausos.

López Obrador habló más de dos horas con una relatoría de 100 compromisos de obra pública, medidas de austeridad e iniciativas para recuperar el ejido, aplicar impuestos a mineras y rescatar a Pemex y CFE.

"Nos están entregando un País en quiebra", aseguró.

Anunció que cada año no solo acudirá al Congreso a presentar su Informe sino que dará otro en el Zócalo.

Previamente recibió el bastón de mando indígena en una ceremonia en la que miles de personas, junto con el Presidente, cumplieron el ritual. López Obrador recibió una limpia.