Gobernador de Nayarit denuncia no recibir recursos por no apoyar a Meade

México.- El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría, acusó que el gobierno federal lo condicionó con recursos estatales a cambio de su apoyo al excandidato presidencial José Antonio Meade.

En conferencia de prensa, Echevarría aseguró que a través de un funcionario -del que podría revelar más adelante su nombre-, el gobierno le dijo que a cambio del apoyo al priista recibiría 800 millones de pesos para saldar la deuda estatal.

Fuimos coaccionados para declinar en favor del candidato oficial en ese entonces José Antonio Meade y si lo hubiésemos hecho, me dijeron que los problemas económicos en el estado de Nayarit se iban a resolver como con varita mágica

Echeverría señaló que a la deuda heredada del exmandatario Roberto Sandoval, se suma en nulo apoyo del gobierno federal tras las afectaciones del huracán “Willa”, el cual dejó 180 mil damnificados y 100 mil perdieron todo su patrimonio.

Ellos me dijeron, ‘declinas, hay lana; no, no hay lana’... El gobierno del estado se encuentra tronado y hace un llamado a las autoridades federales para que vengan a ayudarnos