Anuncia AMLO dictamen sobre NAIM, ¿se construirá?

México.- La mañana de este viernes el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ofreció una rueda de prensa para presentar el informe de los estudios que se realizaron para determinar o no la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por lo que el morenista, en compañía de Javier Jiménez Espriú, este último fue el encargado de explicar el reporte dio a conocer que de acuerdo al dictamen se obtuvieron dos opciones, mismas que según sus palabras "definirán lo que más convenga con puntos a favor y en contra y por lo cual se hará una amplia consulta".

"Este ejercicio democrático requerirá de brindar toda la información a los mexicanos objetivamente con estricto apego a la verdad (...), un camino sería continuar con la construcción y el otro es construía dos pistas un aeropuerto en Santa Lucía, de la primera a favor es la cercanía el gobierno ya tienen el terreno de 5 mil hectáreas 75 por ciento de la inversión tenía una mayor capacidad en la obra va en 31 por ciento".

Sin embargo, agregó "un mayor costo de 169 mil pesos, no 300 mil sin costos de mantenimiento, lo que provocaría un retraso de al amenos cuatro años, es decir un cierre internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)".

Asimismo Jiménez Espriú anunció un posible incremento en el precio de pasaje y a su vez la transformación del lago.

En la conferencia de prensa que tuvo una duración mayor a 1 hora, el equipo de Andrés Manuel López Obrador también anunció la segunda opción, la cual conserva los dos aeropuertos y alta base alta militar.

Mejorar condiciones del suelo, y establecer un menor impacto negativo.

Tales acciones según se detalló podrían lograrse con total de 70 mil mdp al tener dos aeropuertos.

Eso implicaría el dicatamen por la secretaría de trasportes (...). Indica que la operación de los dos aeropuertos no es viable ante esto ellos y unos chilenos señalan la necesidad imperiosa de esto para confirmar.

¿Cuánto saldría cancelar el proyecto del NAIM?

El costo de la cancelación son de 100 mil millones de pesos y 40 mil de inversión que no se recuperaría y afectaría el presupuesto de 2019, por lo que esa acción podría generar un impacto negativo .

De inmediato se entregará toda la información a las asociaciones de ingenieros y sociedad civil y empresarial que lo soliciten.

A partir del próximo lunes 20 de agosto el equipo que participó informará más detalles.

Cabe señalar que la Comisión dictaminadora lo difundirá entre los medios, "se pretende tener la opinión de los ingenieros, del 5 al 8 de septiembre se dará a conocer todo lo obtenido, una vez informados en la última semana de octubre se realizará la consulta ciudadana".

"Es un tema como lo han escuchado complicado difícil por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante el interés general de la nación no de grupos, no preocuparse por el tiempo porque es una decisión trascendente la derogación de recursos públicos y no se puede tomar la decisión a la ligera para no equivocarnos lo mejor es preguntar el pueblo de México nones menor de edad es sabio", agregó Javier Jiménez Espriú.

Por su parte quien formará parte en el gabinete de AMLO dijo que las acciones de consulta ciudadana y consideración a la nación en la toma de decisiones se debe al método democrático, que ofrece un "mejor resultado (...), no es una decisión de un hombre o un puñado de técnico, primer ejercicio democrático de nuestro futuro gobierno", dijo.

No vamos nosotros a inclinar la balanza, la economía y política es un asunto de todos; no se elimina la posibilidad de ser concesionario porque de continuar con la construcción faltarían recursos y no usarlo del erario.

"Habrá un nuevo estudio ya con la opinión de ingenieros y las asociaciones y todos los que quieran participar pues no se va a limitar a nadie, si hay posibilidades de tomar una muy buena decisión pero no aceptamos una camisa de fuerza (...), tenemos vocación democrática y no estamos sometidos a intereses creados nada más reconozco al pueblo como soberano".

Agregó que se va garantizar la equidad y la pluralidad organizaciones sociales de la sociedad civil de profesionales como los ingenieros, "al final es que se informe a todos los mexicanos y tener la capacidad de informar a todos y al final de octubre aplicamos una consulta y van a ser todos los ciudadanos a través de consulta o encuesta".

"En el caso económico está estimado que costaría 300 mil millones de pesos y en Santa Lucía 70 mil millones de pesos agencia Mitre antier por eso se demoró la resolución final por que antier por la madrugada envió un dictamen que no es viable que funcionen ambos aeropuertos. La secretaria de la defensa permitió hacer revisión pero a a pesar de lo que dice Mitre dicen que si es posible pero que se requiere un tiempo de cinco meses en 150 millones de pesos".

Aquí puedes ver el dictamen completo presentado por AMLO.