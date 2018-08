Aplauden fuerzas políticas reunión entre AMLO y Meade

Ciudad de México.-La dirigencia del PAN y diversos actores políticos saludaron el acercamiento entre el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el candidato que postuló el PRI, José Antonio Meade.

Leer más: Tiroteo deja 11 muertos en Ciudad Juárez

Damián Zepeda. Foto: Agencia Reforma

Leer más: Se reúne Quirino Ordaz con el alcalde electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro



El PAN siempre ha considerado que el diálogo entre distintas fuerzas políticas es positivo. En ese entorno, este diálogo entre el Presidente electo y uno de los candidatos de otro partido es un mensaje positivo para el país, planteó el líder del blanquiazul, Damián Zepeda, en entrevista.

Paralelamente, fuentes allegadas al ex candidato Ricardo Anaya aclararon que éste no había recibido aún una invitación de López Obrador para entrevistarse, aunque, de ser formulada, "en principio", el queretano sí estaría dispuesto a sostener un acercamiento con el tabasqueño.



Desde la noche del 1 de julio, cuando dirigió un mensaje para reconocer el triunfo del tabasqueño, Anaya no ha sido visto en público.



Por otro lado, el senador Javier Lozano reconoció la actitud conciliadora de López Obrador tras reunirse con su adversario del tricolor.

Es de reconocer y aplaudir la actitud conciliatoria y respetuosa de @lopezobrador_ y la estatura política de @JoseAMeadeK. Bien por ambos. #México, publicó en Twitter el también ex vocero de Meade.

En el mismo sentido se pronunció Eruviel Ávila, ex Gobernador del Estado de México y virtual senador electo.



Hay tiempo para competir pero hay más tiempo para coincidir. Mi reconocimiento a @lopezobrador_ y @JoseAMeadeK. A trabajar todos por el bien de #México. https://t.co/1Nq7fOVr5A — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 3 de agosto de 2018